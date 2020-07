Vidéo : Lloris-Son, le Français explique son incroyable coup de sang

Hugo Lloris et Son Heung-min ont eu une altercation lundi soir lors de la victoire de Tottenham sur Everton (1-0). D’ordinaire calme, le gardien français s’est expliqué après coup.

C’est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui en a surpris plus d’un. Voir le capitaine de l’équipe de France s’énerver sur un terrain n’est pas vraiment commun. La dernière fois, c'était il y a près de dix ans, dans le vestiaire de l’OL à la fin d’un match contre Nice (2-2 après avoir mené 2-0). «On se chie dessus. Il y en a ras le cul. C’est quoi ça ! P….. de merde», avait-il lancé un après-midi d’avril 2011.

Lundi soir, Hugo Lloris a dégoupillé lors de la 33e journée de Premier League en fonçant sur le Sud-Coréen. Le Français aurait été furieux du replacement défensif léger de son partenaire suite à une action de Richarlison qui était tout proche d’égaliser.

