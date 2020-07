Vidéo : le sublime but d’Antoine Griezmann avec Barcelone

Le FC Barcelone a retrouvé des couleurs. Et Antoine Griezmann aussi. Après deux matchs sans victoire, le club catalan a renoué avec le succès, dimanche, sur la pelouse de Villarreal (1-4) avec un but somptueux du champion du monde tricolore sur un service de Lionel Messi.

L’attaquant français a un mis fin à une longue période de mutisme, lui qui n’avait plus trouvé le chemin des filets en Liga depuis le 15 février dernier. De quoi faire taire les critiques de plus en plus grandissantes sur son arrivée à Barcelone l’été dernier, pour 120 millions d’euros, et ses facultés d’adaptation au sein de l’effectif catalan. Mais aussi de donner tort à son entraîneur Quique Setien qui l’avait relégué sur le banc des remplaçants ces dernières semaines, et notamment lors du choc contre l’Atlético Madrid, où il n’était entré en jeu qu’à la 90e minute.

Le natif de Mâcon avait perçu ce traitement comme un manque de respect et son entourage avait manifesté sa colère sur les réseaux sociaux. Toute cette agitation avait fait naître de sérieux doutes sur son avenir en Catalogne, d’autant que ses dirigeants étaient loin d’être satisfaits par son rendement. Mais en une soirée, il a peut-être mis tout le monde d’accord avec l’une de ses prestations les plus abouties sous le maillot blaugrana dans un rôle beaucoup plus libre. Mais surtout ce but inscrit juste avant la pause.

Sur une talonnade de Messi, «Grizi» a distillé une merveille de lob du pied gauche, qui a effleuré la barre avant de finir au fond des filets. Cette réalisation a été vécue comme une libération pour Griezmann qui a sauté dans les bras de l’Argentin avec un très large sourire si rare sur son visage ces derniers temps. Preuve aussi que ces deux grands joueurs peuvent s’entendre.

Quique Setien n’a en tout cas pas manqué de saluer sa performance. «Le but de Griezmann est la marque des grands joueurs. C’est le genre de buts qui renforcent un joueur. Il a également été à l’origine du 1-0. On a changé certaines choses, notamment sa position sur le terrain et il s’est bien senti. Il a plus participé au jeu et s’est très bien entendu avec Lionel Messi. Il a vraiment fait un match spectaculaire», s’est réjoui le coach du Barça à l’issue de la rencontre.

Mais pour Antoine Griezmann tout comme Barcelone, toujours à quatre points du Real Madrid en tête du classement, tout cela demandera confirmation dès mercredi dans le derby contre l’Espanyol Barcelone pour ne pas abandonner tout espoir dans la course au titre.

[ VIDÉO BUT]



QUELLE PATTE DE VELOURS DE GRIEZMANN !



Servi par Leo Messi, Grizou lobe le gardien de Villarreal d'une magnifique frappe enroulée !



La connexion Messi-Griezmann fait des dégâts ce soir et @Omar_daFonseca se lâche complètement !https://t.co/8JreByIJkI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 5, 2020

