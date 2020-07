F1 : Fernando Alonso fait son grand retour chez Renault

C’est un retour aux sources pour Fernando Alonso. Retiré des circuits de Formule 1 depuis 2018, l’Espagnol retrouvera la catégorie reine du sport automobile la saison prochaine avec Renault, qu’il a déjà fréquenté à deux reprises par le passé.

L’écurie française a fait la renommée du pilote espagnol avec deux titres de champion du monde décrochés en 2005 et 2006. Et malgré une année compliquée chez McLaren en 2007 au côté d’un Lewis Hamilton en pleine ascension, un premier retour chez Renault peu convaincant, cinq saisons en demi-teintes chez Ferrari et deux nouvelles années peu concluantes chez McLaren, Alonso reste considéré comme l’un des meilleurs pilotes avec ses 32 victoires et 97 podiums en Grand Prix.

Et la marque au losange, où il remplacera Daniel Ricciardo, compte sur son expérience pour retrouver le haut de l’affiche et épauler Esteban Ocon. «Il sera un atout pour reconquérir le titre et donnera un sens à l’engagement de Renault au plus haut niveau du sport automobile. La volonté est de construire une équipe autour de deux pilotes complémentaires, alliant expérience et jeunesse, et mutualisant leurs valeurs et talents au service du projet. Son fighting spirit devrait profiter à toute l’équipe et permettre à chacun d’atteindre ses objectifs», a indiqué Renault dans un communiqué.

A bientôt 39 ans, qu’il fêtera fin juillet, Fernando Alonso, qui avait délaissé la F1 pour se consacrer à d’autres disciplines qui l’ont notamment vu participer au Dakar ainsi qu’aux 500 Miles d’Indianapolis et remporter les 24 Heures du Mans à deux reprises, revient avec une motivation débordante. «Renault, c’est ma famille, ce sont mes meilleurs souvenirs en Formule 1 avec mes deux titres de champion du monde, mais je regarde vers l’avant, a-t-il confié. J’ai des convictions et des ambitions en ligne avec le projet de l’écurie. Leur progression de cet hiver crédibilise les objectifs de la saison 2022, et de mon côté, j’apporterai toute mon expérience de la course pour la partager avec chacun, ingénieurs, mécaniciens, coéquipiers. L’équipe souhaite et dispose des moyens pour retrouver les podiums, moi aussi.» Des podiums que Renault et Alonso n’ont plus côtoyé depuis de trop longues années…

«Renault c’est ma famille, ce sont mes meilleurs souvenirs en F1 avec mes deux titres de champion du monde, mais je regarde devant. C’est pour moi une immense fierté mais aussi une grande émotion que de retrouver cette équipe [...]» - @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/wa7zl3EjJR — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

