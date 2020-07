L’état de santé de Michael Schumacher se serait sérieusement dégradé pendant le confinement

Bientôt sept ans après son terrible accident de ski à Méribel, le mystère reste entier autour de l’état de santé de Michael Schumacher. Mais, selon The Mirror, il se serait considérablement dégradé pendant le confinement provoqué par la pandémie de coronavirus.

Durant cette période, le septuple champion du monde de Formule 1, âgé aujourd’hui de 51 ans, aurait subi «des complications de santé dévastatrices», assure le tabloïd britannique. La faute à un alitement prolongé ces dernières semaines.

Et les conséquences seraient inquiétantes. «Schumi» aurait vu ses muscles et ses os être sérieusement touchés, puisqu’il souffrirait d’atrophie musculaire (perte des muscles du corps) et d’ostéoporose (maladie qui affaibli les os).

Des révélations loin d’être rassurantes, même si elles n’ont pas été confirmées par son entourage, qui, comme à son habitude, a préféré garder le silence.

C’était déjà le cas, il y a quelques semaines, concernant un traitement expérimental et la greffe de cellules-souches dans un hôpital parisien.

