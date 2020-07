Mercato : quel avenir pour Zlatan Ibrahimovic ?

Zlatan Ibrahimovic a laissé planer le doute sur son avenir mardi soir après l’incroyable victoire de l’AC Milan sur la Juventus Turin (4-2).

Agé de 38 ans, l’attaquant suédois, qui a rejoint le club lombard en janvier après la fin de son aventure en Major League Soccer (Etats-Unis) et plus précisément du côté du Los Angeles Galaxy, ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir.

«On va voir (ce que je vais faire), a lancé l’ancien Parisien à la chaîne Dazn. J’ai encore un mois pour m’amuser. Il y a des choses que se passent ici sur lesquelles nous n’avons pas le contrôle. (…) Je regrette pour les tifosi. C’est peut-être la dernière fois qu’ils me voient en vrai. Lisez entre les lignes.»

Au Milan ou ailleurs ?

Buteur sur penalty contre la Juve, Zlatan Ibrahimovic, qui a joué un peu plus d’une heure, s’est une nouvelle fois montré décisif et très précieux dans le jeu pour aider ses coéquipiers. Comme depuis son arrivée. Il faut dire que son retour a permis aux Milanais de se ressaisir et de désormais être en lice pour disputer la prochaine Ligue Europa (5e en Série A). Avec «Ibra» ?

C’est la grande interrogation. Une chose est certaine, l’ex-Barcelonais veut continuer à jouer. «A 38 ans, je n’ai plus le physique d’avant et je ne peux plus faire tout ce que je faisais alors. Je me débrouille avec l’intelligence, a-t-il expliqué. Mais je ne suis pas là pour faire la mascotte, je veux apporter des résultats au club et aux tifosi. C’est dommage, si j’étais arrivé en début de saison, on se battrait pour le titre.»

Seulement, plusieurs rumeurs indiquent que le Milan compte recruter l’Allemand Ralf Rangnick, connu pour ses passages réussis à Hoffenheim et au RB Leipzig, en tant qu’entraîneur et directeur sportif. Ce qui impliquerait une sortie de Paolo Madini, actuel directeur technique, et Stefano Pioli, le technicien. Deux hommes que Zlatan Ibrahimovic apprécie et qui ont facilité sa venue en janvier…

Retrouvez toute l'actualité du football ICI