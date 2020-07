Ligue 1 : voici le calendrier complet de Lyon

Le calendrier 2020-2021 a été dévoilé jeudi par la Ligue de football professionnel. Découvrez toutes les rencontres de l’Olympique Lyonnais.

Après avoir terminé à la septième place de la saison 2019-2020 après l'arrêt de l'exercice suite à la pandémie de Covid-19 qui a touché la planète, le club rhodanien aura à coeur de briguer le podium. Les hommes de Rudi Garcia entameront la saison par un déplacement à Montpellier (23 août) avant la réception de Dijon une semaine plus tard.

Pour ce qui est des grandes affiches de la saison, l'OL affrontera l'OM le 4 octobre (à domicile) et le 28 février (à Marseille). Les derbies contre Saint-Etienne auront lieu lors de la 10e journée, le 8 novembre (Parc OL) et le 24 janvier (21e journée). Enfin, les Gones se déplaceront à Paris le 13 décembre et recevront le PSG le 21 mars (30e journée).

Le calendrier complet

1re journée

23 août : Montpellier - OL

2e journée

30 août : OL - Dijon

3e journée

13 septembre : Bordeaux - OL

4e journée

20 septembre : OL - Nîmes

5e journée

27 septembre : Lorient - OL

6e journée

4 octobre : OL - OM

7e journée

18 octobre : Strasbourg - OL

8e journée

25 octobre : OL - Monaco

9e journée

1er novembre : Lille - OL

10e journée

8 novembre : OL – Saint-Etienne

11e journée

22 novembre : Angers - OL

12e journée

29 novembre : OL - Reims

13e journée

6 décembre : Metz - OL

14e journée

13 décembre : PSG - OL

15e journée

16 décembre : OL - Brest

16e journée

20 décembre : Nice - OL

17e journée

23 décembre : OL - Nantes

18e journée

6 janvier : Lens - OL

19e journée

10 janvier : Rennes - OL

20e journée

20 janvier : OL - Metz

21e journée

24 janvier : Saint-Etienne - OL

22e journée

31 janvier : OL - Bordeaux

23e journée

3 février : Dijon - OL

24e journée

7 février : OL - Strasbourg

25e journée

14 février : OL - Montpellier

26e journée

21 février : Brest - OL

27e journée

28 février : OM - OL

28e journée

7 mars : OL - Rennes

29e journée

14 mars : Reims - OL

30e journée

21 mars : OL - PSG

31e journée

4 avril : Lens - OL

32e journée

11 avril : OL – Angers

33e journée

18 avril : Nantes - OL

34e journée

25 avril : OL - Lille

35e journée

2 mai : Monaco - OL

36e journée

9 mai : OL - Lorient

37e journée

16 mai : Nîmes - OL

38e journée

23 mai : OL - Nice

