Niort : un joueur de L2 arrêté par la police en plein entraînement

Lors d'un entraînement du club de L2 des Chamois niortais, ce samedi 11 juillet, la police des Deux-Sèvres est intervenue pour interpeller l'un des joueurs, rapporte France Bleu Poitou.

Peu avant 11 heures, les forces de l'ordre seraient entrées sur la pelouse pour interpeller et passer des menottes à l'un des titulaires du club. Selon les informations de France Bleu, le joueur mis en cause serait le défenseur central Ibrahima Conté, âgé de 24 ans. Il serait visé par une plainte de sa compagne pour des «faits de violences conjugales», et serait actuellement en garde à vue au commissariat de Niort.

Le club des Chamois niortais «confirme l’arrestation d’un de ses joueurs ce matin par la police dans le cadre d’une affaire privée». Il ajoute qu'il ne «fera pas plus de commentaire pour le moment».

Né en 1996 à Conakry (Guinée), Ibrahima Conté est passé par le club de Lorient avant d'intégrer Niort en 2018. A la suite d'une rechute après une opération des ligaments croisés, il n'a pas pu participer à la saison 2019-2020.

Un joueur qui s'entraînait avec les pros aujourd'hui a donc été interpellé sur le terrain par la police (passage des menottes et embarqué dans le véhicule de police).#Ligue2 — (@livaol) July 11, 2020

