Grand Prix de Styrie : Lewis Hamilton en démonstration

La réponse du boss. Seulement 4e la semaine dernière au Grand Prix d'Autriche, Lewis Hamilton a signé un cavalier seul, ce dimanche, pour remporter le premier Grand Prix de Styrie de l'histoire. Le sextuple champion du monde a devancé son coéquipier Valtteri Bottas et Max Verstappen.

Dans un scénario beaucoup moins haletant que sept jours plus tôt sur le même tracé de Spielberg, le pilote britannique, déjà impressionnant sous la pluie lors des qualifications, n’a laissé aucun espoir à ses adversaires. Parti en pole position, il n’a abandonné les commandes de la course que lors de son passage au stand. Et c'est sans être jamais inquiété au volant de sa Mercedes qu'il a décroché la 85e victoire de sa carrière qui le rapproche encore un peu plus du record de Michael Schumacher et ses 91 succès dans la catégorie reine des sports automobiles. «C'est génial d'être de retour en piste et à ce niveau. Je suis surtout heureux de retrouver le goût de la victoire. Cela faisait longtemps depuis la dernière course de la saison dernière», a-t-il confié à l'issue de la course.

Vainqueur pour l'ouverture de la saison sur le Red Bull Ring, Bottas a dû se contenter de la place de dauphin. Longtemps derrière Max Verstappen, le Finlandais a profité de l'aileron avant endommagé du Néerlandais pour le doubler après une belle bataille et s'octroyer la 2e place devant le pilote Red Bull, qui complète le podium. «Lewis a pris un bon départ. Il a contrôlé la course. De mon côté, en partant 4e, j'ai limité les dégâts», s'est félicité Bottas qui conserve la tête du Championnat du monde.

Des dégâts, en revanche, il y en a eu chez Ferrari. Et des gros. Charles Leclerc et Sebastian Vettel se sont accrochés au 3e virage et ont été contraints à l'abandon. Parti en 14e position, le Monégasque a tenté de doubler son coéquipier à l'intérieur, mais les deux monoplaces se sont violement heurtés et n'ont pu poursuivre la course.

Regrettant sa manoeuvre osée, Leclerc a fait son mea culpa. «Il n'y a pas de discussions. J'ai fait le con, il n'y a pas d'autres mots. En plus, ce n'est pas trop le moment pour ça ! J'ai tout foiré. Je prends la responsabilité complétement. J'ai été stupide», a-t-il confié au micro de Canal+ après présenté ses excuses au pilote allemand. Cette terrible mésaventure ne va pas arranger la situation de la Scuderia qui connait un début de saison plus que poussif malgré la 2e place de Leclerc la semaine passée.

L'écurie italienne va tenter de redresser la barre dès dimanche prochain au Grand Prix d'Hongrie. Et elle a du travail, beaucoup de trvail, pour espérer concurrencer les Flèches d'Argent déjà intouchables, mais également pour batailler aussi bien avec Red Bull que McLaren, emmené par un impressionnant Lando Norris (5e) et Carlos Sainz (9e), et les Racing Point de Sergio Perez (6e) et Lance Stroll (7e).