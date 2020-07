Vidéo : Mike Tyson va affronter un requin en cage

Mike Tyson s’est associé à Discovery Channel pour une émission spéciale qui sera diffusée le 9 août prochain dans laquelle l’ex-gloire de la boxe sera opposée à un requin.

«Le boxeur légendaire Mike Tyson s’entraîne pour revenir sur le ring avec un partenaire d’entraînement très improbable, peut-on ainsi lire dans le communiqué de l’émission nommée Tyson vs. Jaws : Rumble on the Reef. (…) Ces deux poids lourds s’affronteront sous l’eau, où Mike Tyson tentera de mettre un TKO (KO technique) à l’énorme requin. Et ne vous inquiétez pas, aucun requin n’a été blessé (ou mordu) lors de la réalisation de cet épisode.»

Il y a quelques jours, le site TMZ avait diffusé une vidéo dans laquelle on aperçoit l’ancien champion du monde des poids lourds en train de tourner le clip de l’émission. On y voyait ‘Iron Mike’ en train de pousser une cage vide et s’entraîner. Pour le moment, rien de plus n’a été dévoilé hormis le teaser vidéo publié ce mercredi sur les réseaux sociaux.

«J’ai affronté ce challenger pour surmonter les peurs que je ressens encore dans la vie, a confié Tyson ravi d’avoir joué le jeu. (…) J’ai appris avec cette expérience que je suis toujours en mesure de relever les défis qui se présentent à moi (…).»