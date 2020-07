Nicolas Anelka : la date de sortie et le trailer du documentaire dévoilés

Netflix a dévoilé jeudi la bande-annonce et la date de sortie du documentaire consacré à l’ancien attaquant de l’équipe de France, Nicolas Anelka.

C’est sûrement l’un des documentaires les plus attendus de ces derniers mois. Après en avoir fait l’annonce, l’ancien Gunner d’Arsenal, formé au PSG, avait laissé ses fans dans l’attente.

Ce jeudi, la plate-forme de films et séries a enfin levé le voile. «Anelka, l’incompris» sera en ligne le 5 août prochain. Dans un tweet, Netflix l’a en effet annoncé. Et les fans se sont évidemment pressés de partager l’information.

Tout le monde connaît son nom.



Peu le connaissent vraiment.





Anelka : l’incompris, disponible le 5 août sur Netflix. pic.twitter.com/StjTxVLO4Z — Netflix France (@NetflixFR) July 16, 2020

Il faut dire que l’histoire du footballeur, natif de Trappes, champion d’Europe avec l’équipe de France en 2000 et vainqueur de la Ligue des champions en 2000 (Real Madrid) et 2012 (Chelsea), passionne beaucoup de monde. Son talent et son histoire compliquée avec les Bleus et la France déchaînent les foules.

Le trailer donne en tout cas très envie. On y aperçoit ses anciens coéquipiers de sélection et de clubs comme Thierry Henry, Patrice Evra, Paul Pogba, Emmanuel Petit ou encore son ancien entraîneur à Arsenal, Arsène Wenger.