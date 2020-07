Juventus Turin : la Vieille Dame cherche un nouveau souffle

Opposée lundi soir à la Lazio Rome, la Juventus Turin, qui n’est pas encore titrée est en proie au doute après trois matchs sans victoire en Série A (1 défaite, 2 nuls).

Alors qu’elle avait repris sa marche en avant de la meilleure des manières avec quatre victoires consécutives (Bologne, Genoa, Lecce, Torino), la «Juve» accuse le coup et inquiète grandement avant d’affronter les Laziales lors de la 34e journée du championnat d’Italie.

Les hommes de Maurizio Sarri, dont les rumeurs de départ en fin de saison sont nombreuses (le nom de Mauricio Pochettino est évoqué), ont en effet connu un tournant lors du match contre le Milan AC. Devant au score (2-0), les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont vu les Milanais retourner le score pour s’imposer 4-2. Un coup sur la tête des Turinois qui s’est confirmé contre le futur adversaire du PSG en Ligue des champions, l’Atalanta Bergame (2-2) puis contre Sassuolo (3-3).

Heureusement pour la Juventus, le 9e titre consécutif n’est pas menacé – même s’il se fait désirer –. La Lazio, qui a perdu sa deuxième place au profit de l'Atalanta, n’a en effet pas su saisir l’occasion d’en profiter pour se rapprocher d’elle. Au contraire, depuis la reprise du championnat, les Romains ont remporté deux matchs en sept matchs et se retrouvent désormais quatrièmes.

CR7 ne peut pas tout faire seul

Reste que si elle décrochera sûrement en forceps le Scudetto, l’équipe de Sarri, qui perdu 15 points après avoir mené au score depuis le début de la saison, va devoir vite se reprendre surtout en vue de la Ligue des champions et leur huitième de finale retour contre Lyon. Alors à eux de vite remporter le titre national pour se reposer et se concentrer sur la C1.

Le problème de cette «Juve», c’est qu’elle ne présente aucun réel style de jeu. Sa défense n’est plus aussi puissante (déjà 35 buts encaissés en 33 journées alors que les saisons précédentes, elle n’en prenait pas plus de 30) et elle ne s’appuie que sur des exploits individuels. Si Cristiano Ronaldo (28 buts) fait évidemment le travail, il ne pourra rien faire tout seul.