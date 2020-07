Ligue 2 : Toulouse passe officiellement sous pavillon américain

Le Toulouse Football Club a officiellement été racheté par le fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners, a-t-on appris ce lundi.

Ce fonds est désormais propriétaire de 85% des actions du club toulousain, rétrogradé en Ligue 2. Damien Comolli, passé récemment par Liverpool et le Fenerbahçe d’Istanbul, a été nommé président. Pour rappel, Patrice Garande avait été nommé entraîneur récemment.

Il succède à Olivier Sadran, président depuis 2001 lorsque le TFC était en National, qui avait quitté ses fonctions il y a quelques jours mais qui conserve 15 % du capital, a précisé RedBird dans un communiqué.

«Nous sommes fiers et heureux de contribuer à écrire un nouveau chapitre de l'histoire du club et réaliser ainsi tout son très grand potentiel, a confié Gerry Cardinale, fondateur et associé-gérant de RedBird Capital Partners. Nous sommes déterminés à donner au club des fondations solides et durables qui le mèneront vers le succès, en améliorant ses performances sportives sur le terrain et sa gestion ainsi qu'en développant encore davantage sa contribution au dynamisme du territoire.»

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué mais selon L’Équipe, il serait de 20 millions d'euros. A noter que RedBird Capital Partners, fondé en 2014, est déjà présent dans le milieu sportif notamment à travers des franchises de baseball (New York Yankees) et de football américain (Dallas Cowboys).

Le TFC devient ainsi le 9e club de football de Ligue 1 ou Ligue 2 à passer sous capitaux étrangers après le PSG, Lille, Monaco, Nice, Auxerre et Sochaux et le 3e sous la bannière étoilée américaine avec Marseille et Bordeaux.