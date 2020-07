AS Monaco : Niko Kovac nommé nouvel entraîneur

L’AS Monaco a officialisé dimanche l'arrivée de Niko Kovac comme entraîneur du club. Il remplace Robert Moreno, arrivé le 29 décembre dernier.

«L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Niko Kovac au poste d’entraîneur, a ainsi tweeté le club de la principauté. Le technicien croate a paraphé un contrat de trois ans, avec une option de prolongation. Niko Kovac dirigera son premier entraînement ce lundi au CE de La Turbie.»

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Niko Kovac au poste d’entraîneur. Le technicien croate a paraphé un contrat de trois ans, avec une option de prolongation.





Niko Kovac dirigera son premier entraînement ce lundi au CE de La Turbie.https://t.co/QTavTeqQhM — AS Monaco (@AS_Monaco) July 19, 2020

Un peu plus temps dans la journée, Moreno, qui avait succédé à Leonardo Jardim après son deuxième passage à Monaco, et ses cinq adjoints, Dani Guindos, Carlos Martinez Juanjo del Ojo, José Sambade et Marc Selleres, tous sous contrat jusqu’en juin 2022, avait été démis de ses fonctions.

Passé victorieusement par le Hertha Berlin, le technicien croate avait été licencié du Bayern Munich en novembre dernier après avoir notamment remporté une Bundesliga et une Coupe d'Allemagne la saison précédente.