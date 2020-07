Polémique autour du manque de masques des ultras du PSG lors d'un match amical

De retour au stade lors du match de préparation entre le Paris Saint-Germain et Waasland-Beveren (7-0) le 17 juillet, les supporters français ne se sont pas fait remarquer par leur respect des règles sanitaires.

Les masques et la distanciation étaient absents, comme si le virus avait disparu. Un comportement des ultras présents en tribunes pointé du doigt, car il pourrait faire ralentir le retour à la normale dans les stades. En effet, l'Equipe rapporte que le ministère des Sports n'aurait pas vraiment apprécié le comportement des supporters, tout comme l'Association nationale des Ligues de sport professionnel.

Cette dernière a publié un communiqué appelant «l'ensemble des spectateurs et groupes de supporters à la responsabilité et aux respects des consignes sanitaires». Une petite polémique qui intervient alors que la deuxième vague est sur toutes les lèvres et que le nombre de cas augmente légèrement ces derniers jours.

Actuellement, la limite de spectateurs dans les stades est fixée à 5.000 par les autorités françaises, que ce soit pour le sport, les concerts et les autres spectacles vivants. Si les clubs et les gérants de stade sont impatients de pouvoir accueillir plus de personnes pour récolter l'argent des billetteries, l'échéance pourrait désormais être repoussée.

«Ce retour des supporters au stade est une bonne chose, mais de telles imprudences sont un risque pour la santé des supporters et un préjudice pour tous les sports car cela donne un mauvais message», a déclaré un membre de l'entourage de la ministre déléguée au Sport sur RMC Sport. Une nouvelle dont les autres équipes se seraient certainement passée.