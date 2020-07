Natalie Portman, Serena Williams et Eva Longoria à la tête d'une équipe de foot

Les actrices Natalie Portman et Eva Longoria, avec plusieurs autres personnalités, ont annoncé mardi la création d’une franchise de football féminin pour 2022.

Cette équipe de football, qui porte pour le moment le nom d’Angel City, sera basée à Los Angeles et deviendra la 11e franchise de la ligue féminine nord-américaine, alors qu’une autre nouvelle franchise, le Louisville FC, rejoindra les neuf équipes actuelles en 2021.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.





This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm

— We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020