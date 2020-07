La solution très étrange de Fox Sport pour remédier aux tribunes vides dans les stades

Pour Fox Sport, pas question de regarder le baseball sans supporters. Alors que la saison de Major League Baseball a repris ce 23 juillet, la chaîne de télévision a décidé d'ajouter des «fans virtuels» dans les gradins des stades, afin de simuler une ambiance et éviter un silence pesant pour les téléspectateurs.

Dans une vidéo de présentation très grandiloquante postée sur les réseaux sociaux, Fox Sport a dévoilé sa technologie. Si l'on s'approche un peu, les supporters en question ressemblent à ceux que l'on voit dans les jeux vidéo comme FIFA ou encore NBA 2K. Ils sont personnalisables afin de porter les couleurs de leur équipe, et sont même capables de faire une «ola».

No fans? Not on FOX Sports.





Thousands of virtual fans will attend FOX’s MLB games this Saturday. pic.twitter.com/z9oQU0rYuC

— FOX Sports (@FOXSports) July 23, 2020