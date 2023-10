Cricket, baseball, squash ... Quels sont les nouveaux sports proposés par le comité d'organisation pour les JO de Los Angeles en 2028 ?

Le baseball, ou softball, le cricket, le flag football, le crosse et le squash ont été proposés par le comité d'organisation des Jeux de Los Angeles 2028. Des sports qui attendent encore une validation du Comité international olympique.

Cinq sports au potentiel olympique ? Ce lundi 9 octobre, le comité d’organisation de Los Angeles 2028 pour les Jeux olympiques d’été a proposé l’ajout de 5 nouvelles épreuves : le baseball ou softball, le cricket, le flag football, le crosse et le squash.

Certains d'entre eux ont un passé (parfois court) olympique. En effet, le baseball et sa variante, le softball, ont été présents de 1992 à 2008, puis en 2020, le cricket en 1900 et le crosse en 1904 et 1908. Il s’agirait pour eux d’un retour parmi les sports olympiques. En revanche, le flag football et le squash pourrait potentiellement faire leur première apparition dans une olympiade.

#LA28 proposes new sports for the 2028 Olympic Sports Program -





Baseball/Softball



Cricket



Flag Football



Lacrosse



Squash





Official Statement: https://t.co/t6Yb06fVKs pic.twitter.com/P5qYhbolfY — LA28 (@LA28) October 9, 2023

Selon Casey Wasserman, président de Los Angeles 2028, «les sports proposés par LA28 stimulent l’imagination sur les terrains de jeu et développent la culture sportive locale».

«Ils amèneront de nouveaux athlètes aux Jeux, impliqueront de nouveaux spectateurs et élargiront la présence des Jeux dans les espaces numériques, amplifiant encore la mission de LA-2028 de fournir une expérience sans précédent», a-t-il ajouté dans son communiqué.

Trois sports de niche

Contrairement au squash et au baseball, ou softball, le jeu de crosse, le flag football et le cricket possèdent seulement une popularité régionale.

Le jeu de crosse, également nommé lacrosse, par exemple, provient des cultures amérindiennes, qui lui conféraient une dimension sacrée avant qu'il ne soit codifié et réglementé en une discipline sportive où deux équipes tentent de marquer des buts en envoyant une balle en caoutchouc au moyen d'un manche muni d'un filet.

De son côté, le flag football est un dérivé du football américain, très populaire en Amérique du nord, où les plaquages sont interdits, remplacés par l'arrachage de bandes de tissus portées par les joueurs à leur ceinture.

Le cricket, sport olympique lors des Jeux de 1900 à Paris, est particulièrement populaire dans tout le Commonwealth, notamment en Inde et au Pakistan. «Nous sommes ravis que LA28 ait recommandé le cricket pour son inclusion aux Jeux», a commenté Greg Barclay, président de l'International Cricket Council, dans un communiqué.

Le breaking passe à la trappe

Sport additionnel pour ces Jeux olympiques de Paris 2024, le breaking n’aura pas le droit à une dernière danse à Los Angeles, comme l’a annoncé le comité d’organisation américain. Une annonce qui a été très mal vécue au sein de la fédération française de danse.

«C'est quand même une triste nouvelle pour nous. Au vu du travail entamé depuis des années par les fédérations et de l'engouement du public, on avait espoir que le breaking soit reconduit. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait», a déclaré Charles Ferreira, président de la fédération.

Ce dernier critique notamment les choix sportifs du comité de LA28. «Les sports qui ont été retenus à ce stade sont des sports qui sont très américains ou anglophones», a-t-il remarqué auprès de l’AFP