La footballeuse star Megan Rapinoe lance une émission de débat à la télévision américaine

Megan Rapinoe prend la parole. La joueuse de football star, très connue pour ses prises de positions tranchées sur la politique américaine, va animer une émission télévisée diffusée le 1er août prochain.

Dans un épisode unique d'une demi-heure nommé «Seeing America with Megan Rapinoe» («Voir l'Amérique avec Megan Rapinoe», en français), l'athlète s'assied avec l'élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, l'humoriste Hasan Minhaj et la journaliste du New York Times Nikole Hannah-Jones pour débattre de grands enjeux que vivent les Etats-Unis. Parmi les sujets abordés, la prochaine élection américaine ou encore les injustices dans le pays.

Au vu des invités, l'orientation politique est claire, et ne devrait pas plaire aux élus républicains. En effet, «AOC» est l'une des élues les plus progressistes du Congrès, ce qui lui vaut des attaques nombreuses. Nikole Hannah-Jones dirige quant à elle le Projet 1619 du New York Times, qui veut réviser la manière d'enseigner l'histoire de l'esclavage dans les écoles, une initiative dans le viseur de la droite américaine. Enfin, Hasan Minhaj est réputé pour s'en prendre régulièrement à Donald Trump. «Nous avons l'opportunité de réimaginier la société et nous-mêmes», déclare la footballeuse sur Twitter.

Cette dernière s'est fait connaître du grand public en 2019 lorsqu'elle avait dit devant les caméras qu'elle n'irait pas à la Maison Blanche si les Etats-Unis gagnaient la Coupe du monde, refusant ainsi une tradition. Ouvertement lesbienne et féministe, elle protestait ainsi contre la politique de Donald Trump. Depuis, elle continue de prendre la parole à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de l'affaire George Floyd et du mouvement Black Lives Matter. Avec son émission, sa reconversion dans l'activisme prend un peu plus d'ampleur.