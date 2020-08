Nicolas Anelka assume tout et ne souhaite pas régler des comptes

Nicolas Anelka, dont le documentaire sur sa carrière sort mercredi, s’est confié mardi au Parisien sur sa relation avec Raymond Domenech mais aussi sa carrière.

L’ancien attaquant de l’équipe de France avait été pointé du doigt par une bonne moitié du pays et des politiciens lors de la fameuse affaire de Knysna (Coupe du monde 2010 en Afrique du sud) pour avoir, selon le quotidien L’Equipe de l’époque, insulté son sélectionneur à la mi-temps du match contre le Mexique.

Une scène qui avait entraîné son expulsion du groupe et avait été suivi d’une grève des joueurs, qui refusaient de descendre du bus pour s’entraîner, en soutien de leur coéquipier.

«Ce que j’ai dit ce jour-là c’est: ‘T’as qu’à la faire ton équipe de merde’, a avoué Nicolas Anelka au quotidien. Il faut aussi comprendre que cette réaction, très classique dans un vestiaire, c’était par esprit de compétition et pour rectifier certaines choses (...) Ce qui s’est passé ce jour-là est arrivé des millions de fois dans un vestiaire de foot.»

L’ancien attaquant d’Arsenal, du Real Madrid et du PSG, qui avait notamment attaqué L’Equipe en justice pour diffamation (pour le «Va te faire en….. sale fils de p...»), avait refusé de s’excuser pour des propos non tenus. «C’était justement des propos de vestiaire et pas publics! J’étais d’accord pour m’excuser devant le groupe, car j’avais parlé devant lui, a-t-il expliqué. Mais il n’y avait rien de public. Et je n’allais pas m’excuser pour des mots que je n’avais pas tenus.»

Une chose est certaine, Nicolas Anelka, champion d’Europe avec le Real Madrid et l’équipe de France en 2000, n’en veut plus à Raymond Domenech. «Avant Knysna, on avait vraiment de très bons rapports. Mais je ne lui ai plus reparlé depuis, a-t-il confié. Je lui en veux un peu quand sa mère a déclaré publiquement qu’elle n’acceptait pas mes ‘insultes’. Lui, il savait que ce n’était pas ça et aurait dû le dire à ce moment. Une parole de mère, ça me touche et là, Raymond aurait dû parler. Mais si on se croisait par hasard, je crois qu’on pourrait discuter.»

Une chose est sûre, et il ne semble pas avoir changé sur ça, malgré tout, l’ancienne gloire du football tricolore, dont le documentaire «Anelka, l’incompris» sera disponible sur Netflix, ne regrette rien. «Ce serait trop facile. J’assume tous mes choix. Ils ont tous été pesés et réfléchis. Après, quand je me suis trompé, j’ai assumé», a-t-il conclu.