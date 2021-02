Hyères FC : Nicolas Anelka nommé directeur sportif par Mourad Boudjellal

Nicolas Anelka a été nommé mercredi directeur sportif du Hyères Football Club, équipe rachetée par Mourad Boudjellal.

C'est désormais officiel. L'ancien international tricolore, champion d'Europe 2000 avec les Bleus, et l'ancien patron du Rugby club toulonnais vont travailler ensemble.

Après un passage éclair à Lille, pour y entraîner les jeunes en 2018, Nicolas Anelka va rebondir du côté de Hyères et réellement lancer son après-carrière avec l’ambitieux Mourad Boudjellal, qui a abandonné l’idée de racheter l’Olympique de Marseille.

Bienvenue à notre nouveau directeur sportif Nicolas Anelka





Welcome to our new sports director Nicolas Anelka





Bienvenido a nuestro nuevo director deportivo Nicolas Anelka











https://t.co/r75smK1glD pic.twitter.com/yDclg0WMZi — Hyères Football Club (@hyeresfc) February 3, 2021

«Après celle de Mourad Boudjellal comme big boss de l’équipe fanion (N2) c’est au tour de Nicolas Anelka de confirmer sa venue comme directeur sportif, peut-on lire sur le communiqué du club. Un coup d’une ampleur exceptionnelle pour le club. En effet l’ex avant-centre international possède une notoriété mondiale et un réseau en adéquation après des passages remarqués en Angleterre, Italie, Espagne, Chine et Turquie. De plus et c’est le plus important il est automatiquement respecté par la génération actuelle de joueurs car son simple « nom » est évocateur. Son discours n’en aura que plus de poids.»

Agé de 41 ans, l’ancien attaquant du PSG, du Real Madrid, Arsenal entre autres commencerait donc sa nouvelle vie dans le football chez le club de National 2 qui ne manquera pas d’ambition.