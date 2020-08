Juventus-OL : pourquoi Lyon peut se qualifier pour le «Final 8»

L’Olympique lyonnais va jouer sa qualification pour le «Final 8» de la Ligue des champions, vendredi, contre la Juventus Turin. Vainqueur à l’aller 1-0, l’OL sera en position de force. Voici pourquoi.

La Vieille Dame est à bout de souffle

Evidemment, il ne faut jamais enterrer la Juventus, comme tous les grands clubs de football et avec notamment Cristiano Ronaldo dans ses rangs, tout reste possible pour la Juve. Seulement, depuis la reprise du football en Italie, le club turinois n’affiche pas un visage des plus sereins. Sur 14 matchs disputés, les hommes de Maurizio Sarri n’ont remporté que 6 rencontres pour 4 défaites et 4 nuls, dont la finale de Coupe d’Italie perdue aux tirs au but face à Naples. Si elle a le temps de souffler entre temps, la Juventus est aussi une équipe qui a du mal à produire un beau football cette saison.

Une défense italienne très friable

Si elle peut compter sur ses individualités pour faire la différence offensivement (Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala), la Juventus Turin n’est que l’ombre d’elle-même défensivement. Avec un total de 43 buts encaissés cette saison en Serie A, la formation turinoise a enregistré son pire bilan depuis des années. Ces dernières saisons en moyenne, elle encaissait moins de 30 buts (sauf la saisons dernière, 30 pile). Inquiétant d’autant que son capitaine Giorgio Chiellini est toujours absent. Une autre raison d’y croire pour Lyon.

Après la défaite et le nul, la victoire ?

En terre turinoise, Lyon n’a pas encore connu la victoire. L’OL s’est rendu à deux reprises chez la Juventus. Bilan, une défaite et un nul. Le revers avait été subi en quart de finale de Ligue Europa (2013-2014) sur le score de 2-1 alors que le match nul (1-1) avait été décroché en phase de poules de Ligue des champions (2016-2017). Place à la victoire désormais ?

Memphis Depay a les crocs

Blessé le 15 décembre dernier, Memphis Depay a pu profiter de l’arrêt du football suite à la pandémie de Covid-19 pour reprendre la compétition en douceur. Bien lui en a fait puisqu’il va pouvoir disputer la Ligue des champions. Une bonne nouvelle pour Lyon d’ailleurs. D’autant que la star néerlandaise, qui a confié avoir vécu un cauchemar, a les crocs et n’attend que ce match. Présent lors des matchs amicaux et lors de la défaite en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, l’ancien joueur de Manchester United est prêt. «Mon corps est mon esprit sont bien, a-t-il confié au site de l’UEFA. Dans les matchs amicaux, j’ai eu du mal à tenir les 90 minutes, mais c’est quelque chose que je dois surmonter.» Absent au match aller (1-0), il devrait faire le plus grand bien à ses coéquipiers.

Parce que les Français y croient

Si les Lyonnais croient en la qualification pour le «Final 8» de la Ligue des champions, qui aura lieu au Portugal, ils ne sont pas les seuls. Selon un sondage réalisé par l’Observatoire du Sport Business, 35 % des Français seulement voient la Juventus s’imposer contre l’OL. De quoi y croire ?