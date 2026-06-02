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Ligue des champions : voici ce qu’a dit Marquinhos à son compatriote Gabriel après son tir au but manqué en finale contre le PSG

Marquinhos a apporté son soutien à son compatriote Gabriel. Marquinhos a apporté son soutien à son compatriote Gabriel. [Johnny Fidelin/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A l’issue de la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre Arsenal (1-1, 4 tab 3), Marquinhos a réconforté son compatriote Gabriel après son tir au but manqué.

C’était l’une des images émouvantes de la soirée. A l’issue de la finale de la Ligue des champions remportée, samedi soir, par le PSG contre Arsenal (1-1, 4 tab 3), Marquinhos a réconforté Gabriel après son tir au but manqué. 

Avant de célébrer le second sacre consécutif du club parisien avec ses coéquipiers, le défenseur brésilien s’est empressé de consoler son compatriote, qui a envoyé le ballon au-dessus de la cage de Matveï Safonov.

Le capitaine du club de la capitale a pris dans ses bras le défenseur des Gunners, tout en lui glissant quelques mots de réconfort à l’oreille. Si la teneur des propos de Marquinhos n’a pas été dévoilée, cet échange a été analysé par le comédien Gustavo Machado, spécialiste du doublage, pour savoir ce qu’il lui avait dit. «Reste fort, tu as fait une put… de saison», lui aurait-il confié, selon Globo Esporte.

Son coéquipier Gabriel Martinelli, qui a rejoint les deux hommes, lui a également apporté son soutien. «Relève la tête, reste fort», lui aurait-il glissé. Et deux jours après la finale, Marquinhos, Gabriel et Gabriel Martinelli se sont envolés en direction des Etats-Unis pour retrouver l’équipe du Brésil en vue de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet).

Les joueurs du PSG ont posé avec un fanion sur lequel figurent Luis Enrique et sa fille Xana.
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Après un dernier match de préparation, samedi, contre l’Égypte, la Seleçao fera son entrée dans la compétition, où Marquinhos et Gabriel devraient être associés en défense centrale, contre le Maroc (14 juin) avant d’affronter Haïti (20 juin) et l’Ecosse (25 juin).

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