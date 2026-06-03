Ligue des champions : voici le prix exorbitant du maillot collector du PSG avec les deux étoiles sur les plates-formes de revente

Après le second sacre consécutif du club parisien en Ligue des champions, le maillot collector du PSG avec les deux étoiles se revend très cher sur les plates-formes de revente en ligne.

Il attise toutes les convoitises. Dans la foulée de son second sacre consécutif en Ligue des champions, après sa victoire contre Arsenal à l’issue de la séance de tirs au but (1-1, 4 tab 3), le PSG a mis en vente un maillot collector floqué avec les deux étoiles, symbolisant ses deux titres dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, et baptisé «back to back».

Les prix peuvent grimper jusqu'à plus de 400 euros

Et cette tunique, vendue 129,99 euros, a rencontré un franc-succès auprès des supporters parisiens. A tel point qu’elle s’est très vite retrouvée en rupture de stocks aussi bien en boutiques que sur le site officiel du club de la capitale. Face à cet engouement, certains acheteurs tentent d’en profiter pour tirer un maximum de profit sur les plates-formes de revente comme Vinted et LeBonCoin.

Plusieurs annonces proposent ce fameux maillot collector à un prix parfois exorbitant. En moyenne, il est revendu aux alentours de 250 euros, soit près du double de son prix d’origine. Mais des vendeurs se montrent particulièrement gourmands avec des prix qui peuvent atteindre 300 euros et même grimper jusqu’à plus de 400 euros. Un juteux business.

Pour les supporters parisiens désireux de se procurer le maillot, sans passer par ces plates-formes et ne pas dépenser une fortune, il faudra se montrer patient et attendre que le PSG réapprovisionne ses stocks dans les prochaines semaines.