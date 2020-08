PSG : Cavani oublié pour les 50 ans, les fans divisés

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani a été volontairement oublié de l’affiche des 50 ans du club publiée ce mercredi sur les réseaux sociaux.

Pour célébrer son demi-siècle, jour d’affrontement face à l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale a posté une belle affiche sur laquelle plusieurs grands joueurs actuels ou passés figurent. On peut ainsi voir Pauleta, Ronaldinho, Raï aux côtés de Neymar Kylian Mbappé ou Zlatan Ibrahimovic. Mais pas l’Uruguayen.

La fin de l’aventure à Paris pour Edinson Cavani (200 buts en 201 matchs) doit y être pour beaucoup évidemment. Après sept saisons au PSG, l’ancien attaquant du Napoli (33 ans), qui a une très belle cote d’amour auprès des supporters du club, n’avait pas voulu prolonger son contrat de deux mois pour disputer la Ligue des champions.

El Matador (33 ans), qui est aujourd’hui libre de s’engager où il le désire, a eu quelques soutiens sur Twitter suite à ce post du PSG. Même si d’autres trouvent cette absence logique.

On ne peut pas occulter le passage de Cavani au moment de fêter les 50 ans du PSG. Il y a joué 7 ans et gagné 6 championnats. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Même si son départ n'est pas très classe, il mérite d'être mis en avant en ce jour d'anniversaire.

Pas de Cavani et c'est totalement logique.



On ne mesure pas assez à quel point sa trahison est inexcusable.



Le respect doit être mutuel et ce mec nous a lâché avant un 1/4 de finale de LDC, du jamais vu.



On n'a pas prolongé Thiago Silva mais le mec est toujours là. https://t.co/sgME4Nfqkc

— AzOu (@oAzzoo) August 12, 2020