Vidéo : Le spectaculaire accident lors du Grand Prix d’Autriche en Moto GP

Quelques minutes après la course de Moto 2, le Grand Prix d’Autriche en Moto GP a également été marqué par un terrible accident impliquant le Français Johann Zarco. Heureusement plus de peur que de mal au regard des images.

Au 8e tour, Zarco s’est accroché à pleine vitesse avec l’Italien Franco Morbidelli. Les deux pilotes se sont retrouvés au sol et ont été projetés en dehors de la piste, alors que leurs motos ont rebondi à plusieurs reprises sur le tracé tout en se désintégrant et évitant de peu plusieurs concurrents. Et notamment Valentino Rossi. L’Italien est passé à seulement quelques centimètres d’être percuté de plein fouet par les deux cylindrés.

Llámalo Dios, llámalo suerte... gracias a lo que sea que ha puesto a Rossi justo entre las dos motos, y no un metro por delante o por detrás. pic.twitter.com/bBVM4wL7Aw — MrAlexF1 (@MrAlexF1) August 16, 2020

Resté au sol pendant plusieurs minutes, Morbidelli a été évacué sur une civière. Mais il a été filmé en train de marcher, soutenu par le personnel médical. Zarco a, quant à lui, rejoint, son stand. Mais il n’a pas pu reprendre la course, qui a été relancée quinze minutes plus tard après le nettoyage de la piste.

Et Andrea Dovizioso a su éviter les embûches et les nombreuses chutes pour s’imposer devant l’Espagnol Joan Mir et l’Australien Jack Miller. Fabio Quartararo a, de son côté, accroché la 8e place et conserve la tête du Championnat du monde devant Dovizioso. Prochain rendez-vous dans huit jours pour le Grand-Prix de Styrie toujours sur le tracé de Spielberg.