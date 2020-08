PSG-Leipzig : Nagelsmann, l'élève de Tuchel

Mardi, lors de la demi-finale de Ligue des champions, PSG-RB Leipzig, Thomas Tuchel retrouvera une ancienne connaissance en la personne de Julian Nageslmann.

L’actuel entraîneur du club allemand était, il y a quelques années encore, le joueur du technicien parisien. En 2007, Julian Nagelsmann, alors âgé de 21 ans, évolue en effet dans l’équipe réserve d’Augsbourg. Alors qu’il rêve de passer professionnel, le défenseur central doit se résoudre à mettre un terme à sa carrière après une deuxième opération du ménisque.

Alors qu’il ne souhaite plus se retrouver en contact de près ou de loin avec le football, l’Allemand va finalement changer d’avis grâce à Thomas Tuchel qui va le guider et lui donner l’envie de devenir entraîneur.

Après une saison ensemble à Augsbourg, les deux hommes vont se quitter et prendre chacun leur envol. Alors que Tuchel rejoindra Mayence (2009-2014) et ensuite le Borussia Dortmund (2015-2018) avant le PSG, Nageslmann se retrouvera d’abord nommé entraîneur des U19 d’Hoffenheim histoire de se faire les armes. Sauf que le technicien néerlandais de l’époque, Huub Stevens, est démis de ses fonctions et Julian Nageslmann se retrouve propulsé entraîneur de l’équipe première à 28 ans. Un record dans l’histoire de la Bundesliga.

«Je suis reconnaissant à Tuchel de m’avoir donné l’idée de devenir entraîneur», avait récemment confié le natif de Landsberg am Lech qui enverra Hoffenheim en barrages de Ligue des champions pour la première fois de son histoire en 2017 avant de terminer 3e de Bundesliga et de se qualifier directement pour la phase de poules de la C1 l’année suivante.

Recruté par le RB Leipzig en 2019, le grand gaillard d’1,90m deviendra le plus jeune entraîneur de l’histoire à atteindre le dernier carré de la Ligue des champions et se sera donc face à son tuteur qu’il n’a toutefois jamais battu. En trois confrontations, Tuchel s’est imposé deux fois pour un nul. Pourvu que ça dure pour Paris.