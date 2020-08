PSG-Leipzig : Sergio Rico peut-il faire oublier Keylor Navas ?

Au moment de prolonger de deux mois son aventure avec le PSG, il ne s’attendait sûrement pas à jouer une demi-finale de Ligue des champions. Et pourtant Sergio Rico aura la lourde tâche de remplacer Keylor Navas dans la cage parisienne, mardi, contre le RB Leipzig.

Elle sera loin d’être simple pour le portier espagnol (26 ans). Prêté cette saison par le FC Séville, où il est sous contrat jusqu’en 2021, il n’a dû se contenter que d’une petite dizaine de matchs dans la capitale : deux matchs de Ligue 1 (contre Brest et Bordeaux), autant en Coupe de la Ligue et en Ligue des champions, et trois rencontres de Coupe de France. Le reste du temps, c’est du banc des remplaçants qu’il a assisté aux performances du PSG et aux parades de Navas sur sa ligne, comme face à l’Atalanta (1-2) en quarts de finale.

Arrivé en même temps que Rico à Paris, le gardien costaricien a rapidement fait l’unanimité tant par son talent que son expérience et sa mentalité de gagnant. Autant de qualités qui avaient poussé le club de la capitale à recruter le triple vainqueur de la C1 avec le Real Madrid pour enfin franchir un cap dans la plus prestigieuse des coupes d’Europe. Un pari réussi jusqu’à cette blessure musculaire à la cuisse.

C’est donc à Sergio Rico que revient la délicate mission de guider le PSG vers la première finale de Ligue des champions de son histoire. Et prouver sa valeur au milieu d’une carrière qui a connu des hauts et des bas depuis ses débuts à Séville. Il pourra s’appuyer sur son expérience européenne au sein du club andalou avec lequel il a remporté deux Ligues Europa sous la houlette d’Unai Emery (2015, 2016). En C1, il totalise 24 apparitions et a déjà affronté des clubs comme la Juventus, Manchester City, Liverpool ou Manchester United.

Mais, présenté un temps comme le possible gardien de l’équipe d’Espagne, où il ne compte qu’une sélection, il n’a jamais vraiment confirmé tout son potentiel. Au printemps 2018, il a perdu sa place de titulaire en raison de ses bourdes à répétition avant d’être prêté la saison dernière à Fulham. Son expérience en Angleterre a été très compliquée avec 56 buts encaissés en 29 matchs de Premier League et une relégation en deuxième division anglaise.

Sa prestation en championnat contre Bordeaux en février dernier (4-3) avait également soulevé quelques doutes sur son niveau. Mais ses coéquipiers ont une entière confiance en lui. «Sergio Rico a déjà gagné plusieurs titres en Ligue Europa. Il n’y a pas de débat, il a déjà montré qu'il est prêt à aider», a confié son compatriote Ander Herrera. Et il pourrait être un atout non négligeable en cas de pénalty pour avoir détourné des tentatives contre Linas-Montlhéry en Coupe de France (6-0, le 5 janvier) et Saint-Etienne en Coupe de la Ligue (6-1, 8 janvier). Deux coupes déjà soulevées par le PSG avec Keylor Navas en finale. L’histoire pourrait être différente en Ligue des champions en fonction de l'évolution de la blessure de l'ancien madrilène. Mais au PSG et à Sergio Rico déjà de se qualifier.