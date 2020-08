Ligue des champions : Le PSG veut continuer de rêver plus grand face au RB Leipzig

En route pour l'histoire ? Le PSG affronte le RB Leipzig ce mardi (21 heures) en demi-finale de Ligue des champions à Lisbonne avec le doux rêve d'atteindre la finale et de soulever la Coupe aux grandes oreilles.

«On est là pour gagner, pas pour un moment historique», a martelé avec fermeté Thomas Tuchel, qui ne veut surtout pas que ses joueurs soient écrasés par l’enjeu. «On doit jouer libre, avec confiance», a ajouté l'entraîneur parisien. Un son de cloche qui trouve écho auprès de son milieu de terrain Ander Herrera, qui affirme que ce match «est un rêve, et pas de pression».

Et pourtant, il s’agit bien d’un moment historique pour le club de la capitale. Paris n’avait plus rallié ce niveau de la compétition depuis 1995 et une élimination en deux rencontres face à l’AC Milan (0-1, 2-0).

En cas de succès face aux Allemands, les Parisiens joueraient la première finale de Ligue des champions depuis la création du club qui fête ce mois-ci ses 50 ans. Cette compétition qui est l’objectif prioritaire des propriétaires qataris depuis leur arrivée au club, en 2011.

Avec une compétition particulière, notamment son format à élimination directe dès les quarts de finale, le rêve parisien est plus proche que jamais. Après avoir renversé les Italiens de l’Atalanta Bergame (1-2) en toute fin de rencontre, au tour précédent, Neymar et ses partenaires veulent poursuivre leur route vers le Graal.

Dans cette course à la gloire et à l’Histoire, le Brésilien pourra cette fois compter sur les retours d’Angel Di Maria (suspension) et du champion du monde Kylian Mbappé (blessure à la cheville). Pour Thomas Tuchel, ce duo «est le point le plus fort pour nous, clairement». «Offensivement, ils font toujours la différence. C’est un bon mix entre un dribbleur qui peut faire des passes et Kylian qui a la vitesse, le timing, qui conclut à la fin. Les deux, ensemble, c’est exceptionnel», savoure le technicien allemand.

Une force offensive qui ne sera pas de trop pour venir à bout de ses compatriotes. Les velléités offensives du RB Leipzig, 3es du dernier championnat allemand, ont mis à la peine l’Atlético Madrid (2-1). Lors de ce quart de finale, les hommes du jeune entraîneur Julian Nagelsmann (33 ans) ont profité du manque de vivacité des buteurs espagnols -avant l’entrée de Joao Félix- pour se projeter en bloc vers l’avant.

Durant cette rencontre, le défenseur de Leipzig, le Français Dayot Upamecano, a tellement pris le dessus sur les attaquants espagnols qu’il s’est permis de se projeter à de multiples reprises en attaque. Le but pour les Parisiens sera de mater cette insouciance en faisaint planer la menace d’un décollage express de la fusée Mbappé dans son dos.

Une potentielle faille évidemment remarquée par Thomas Tuchel qui s’attend à «un match très physique». «Ils défendent en avançant, de manière très agressive. Ils jouent avec du courage, en pensant attaque», a-t-il relevé.

«C'est une équipe qui attaque avec beaucoup de joueurs, peut-être six ou sept, a ajouté Ander Herrera. C'est dangeueux pour nous, mais aussi pour eux car, on a beaucoup de vitesse. On sait très bien contre-attaquer».

Au Parisien de répondre au défi athlétique proposé par les Allemands, en se montrant cette fois plus assassin dans la réalisation, afin de poursuivre son rêve de finale.