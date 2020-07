Transferts : pourquoi un échange entre Antoine Griezmann et Neymar est impossible

La situation d’Antoine Griezmann est de plus en plus tendue à Barcelone. Voire précaire. Sa relégation sur le banc des remplaçants et son entrée en jeu pour seulement quatre minutes contre l’Atlético Madrid (2-2) ont relancé les débats d’un départ cet été et d’un échange avec Neymar. Mais ce dernier n’a que très peu de chances d’aboutir.

C’est peu dire que le champion du monde tricolore a moyennement apprécié le traitement de son entraîneur face à son ancien club. Et c’est très remonté qu’il a quitté le Camp Nou, alors que son entourage a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu’il estime être un manque de respect. Ce contexte, accumulé à son rendement loin de satisfaire ses dirigeants avec 14 buts et 4 passes décisives en 43 rencontres et sa faible entente avec Lionel Messi, est venu renforcer les doutes sur son avenir en Catalogne. Il s’ajoute également aux rumeurs incessantes, venues d’Espagne, d’un retour du n°10 du PSG. Et il n’en fallait pas plus pour qu’un échange entre les deux joueurs ne refasse surface.

Mais si son moral est atteint et qu’une réunion est prévue la semaine prochaine pour faire un point sur son futur, le natif de Mâcon n’a aucune intention de partir un an seulement après son arrivée pour de 120 millions d’euros. Pas comme ça. Pas sur un échec. Malgré cette situation des plus frustrantes, il demeure déterminé à prouver qu’il peut s’imposer dans un club comme le FC Barcelone et ne veut pas entendre parler d’un transfert.

Une préférence pour marseille

Et même s’il venait à être poussé dehors, il refuse de servir de monnaie d’échange. Encore moins pour aller au PSG. Antoine Griezmann ne porte pas spécialement le club de la capitale dans son cœur. Au contraire de l’OM. Par le passé, il a déjà évoqué à plusieurs reprises sa préférence pour la formation phocéenne dans l’Hexagone. «Marseille, c’est l’ambiance, c’est une ville qui vit pour le foot, avait-il déclaré. J’adore le stade, j’adore le maillot, je le trouve beau et pour moi, c’est vraiment le plus grand club en France.» Et pas plus tard que fin mai, il a offert la tenue complète du club olympien à son fils pour son premier anniversaire.

Difficile dans ses conditions de l'imaginer poser ses valises à Paris, où les supporters lui réserveraient un accueil plus que houleux. Mais, au-delà de cette rivalité, l’attaquant français ne se voit surtout pas quitter l’Espagne en cas de départ forcé. Il a réalisé l’intégralité de sa carrière de l’autre côté des Pyrénées et a la ferme intention de la terminer là-bas. L’ensemble de ces éléments rendent ainsi improbable un chassé-croisé entre lui et Neymar.

D’autant que, de son côté, le natif de Santos est toujours embourbé dans des démêlés judiciaires avec le Barça. Alors qu’il réclame l’intégralité du versement d’une prime et des dommages et intérêts pour un montant total de de près de 44 millions d’euros, il a été débouté et a même condamné à rendre 6,7 millions d’euros à son ancien club. Ce contentieux qui s’éternise peut aussi être un frein à son retour chez les Blaugranas.

Et malgré sa ferme volonté de revenir l’été dernier, il semble désormais heureux à Paris et ne serait plus aussi déterminé à partir. Sa motivation affichée au moment de reprendre l’entraînement pour préparer les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue mais aussi le Final 8 de la Ligue des champions démontre qu’il est pleinement concentré sur le PSG. Une possible prolongation de contrat a même été évoquée. Lui comme Antoine Griezmann sont donc bien partis pour rester où ils sont.

