Football : combien gagne le vainqueur de la Ligue des champions ?

Chaque année, la Ligue des champions est convoitée par les 32 clubs engagés. Mais un seul a le privilège de soulever la plus prestigieuse des Coupes d'Europe et d’empocher le chèque promis au vainqueur par l’UEFA.

Elle est l'objet de toutes les convoitises en Europe. Tous les joueurs et les clubs rêvent de soulever et d'ajouter à leur palmarès cette coupe «aux grandes oreilles». Pour la gloire évidemment, mais pas seulement. Car outre entrer dans l’histoire de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, le vainqueur de la Ligue des champions empoche une jolie somme. Le grand gagnant touche 15 millions d’euros pour sa qualification pour la finale et 5 millions d’euros supplémentaires pour sa victoire, soit un total de 20 millions d’euros.

Jusqu'à 85 millions d'euros au total

Ce montant s’ajoute aux différentes primes versées tout au long du parcours. Chaque équipe qui participe à la phase de groupes perçoit d’entrée 15,64 millions d’euros. Et les résultats lors des six matchs de cette phase de groupes peuvent faire grimper cette somme puisqu’une victoire rapporte 2,8 millions d’euros et un match nul 900.000 euros.

Des dotations sont ensuite attribuées à chaque stade de la compétition. Se qualifier en 8e de finale rapporte 9,6 millions d’euros, atteindre les quarts de finales garantit 10,6 millions d’euros supplémentaires et se hisser en demi-finales permet d'empocher 12,5 millions d’euros.

Avec l’ensemble de ces primes, le vainqueur de la Ligue des champions peut ainsi espérer toucher près de 85,14 millions d’euros en revenus sportifs en cas de parcours parfait : 15,64 millions d’euros pour sa participation en phases de groupes, auxquelles s’ajoutent 16,8 millions d’euros s’il gagne ses six matchs, et 52,7 millions d’euros en enchaînant les qualifications jusqu’au sacre.