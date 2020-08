Vidéo : suivez en direct la liste de Didier Deschamps

Du sang neuf chez les Bleus ? Plus de neuf mois après le dernier rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps doit dévoiler, ce jeudi, les joueurs retenus pour affronter la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre) en Ligue des nations. Une annonce à suivre sur CNews.fr en direct à partir de 14h.

C’est une rentrée pas comme les autres pour le patron des champions du monde. Il n’a plus revêtu son costume de sélectionneur depuis le mois de novembre dernier et un déplacement en Albanie (0-2). La faute à la pandémie de coronavirus à l’origine du report de tous les rendez-vous internationaux du printemps et surtout de l’Euro 2020.

Et à l'heure des retrouvailles, la crise sanitaire a également causé d’importantes disparités dans les rangs de la sélection, entre les joueurs de Ligue 1 qui viennent de lancer leur saison, les pensionnaires des autres grands championnats qui reprennent à peine l’entraînement après avoir joué jusqu’en juillet, pour certains, et les participants du tournoi final de Ligue des champions, tout juste rentrés de Lisbonne.

Un véritable casse-tête pour Deschamps pour constituer son groupe. Dans ce contexte, il pourrait être tenté d’appeler des petits nouveaux comme Nordi Mukiele et Dayot Upamecano (RB Leipzig) en défense ou encore Eduardo Camavinga (Rennes) et Houssem Aouar (Lyon) au milieu de terrain. En attaque, Anthony Martial, très performant avec Manchester United, pourrait, lui, en profiter pour faire son retour. Une chose est sûre, rarement une liste n'a été aussi attendue.