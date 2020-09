Pétanque : une nouvelle bagarre éclate au Mondial La Marseillaise

Le stade Borély de Marseille a été le théâtre d’une nouvelle bagarre, mardi, lors d’un 8e de finale du Mondial de pétanque La Marseillaise.

Quelques jours après l’incroyable affrontement entre l’équipe belge et celle de Marseille, c’est cette fois une altercation entre un joueur et un spectateur qui a eu lieu, comme l’a raconté France 3 Paca.

Mardi aux alentours de 17h30, l’équipe de David Riviera, Jérémy Fernandez et Mickaël Bonetto a affronté celle de Christophe Borrely, «Kiki» Dubois et Mario Augugliaro. Alors que les premiers menaient au score (11-4) et que l’ambiance était bonne entre les deux équipes qui jouaient une place pour les quarts de finale du 59e Mondial La Marseillaise, c’est des tribunes que la tension est venue.

Au moment de s’élancer pour tirer, «Kiki» Dubois a reçu plusieurs noms d’oiseau et a commencé à s’agacer. Il s'est alors dirigé vers les tribunes pour s’en prendre à un spectateur qu’il a frappé d’un coup à la tête par derrière. S’en est suivi un mouvement de foule dans les tribunes, où les esprits ont continué à s’échauffer. Les agents de sécurité ont été obligés d’intervenir. La rencontre a alors été arrêtée et la formation de «Kiki» Dubois a été disqualifiée.

«Tristesse, déception, fermeté, de telles images, de tels comportements ne doivent jamais arriver, a confié Pierre Guille à France 3 Paca. Nous nous sommes réunis avec la Fédération française de pétanque pour avoir une réponse ferme, stricte, nécessaire.»

Une enquête a été ouverte par les organisateurs qui ont également assuré que la sécurité sera renforcée pour éviter de nouveaux débordements.