Grand Prix de F1 d’Italie : à quelle heure et sur quelle chaine ?

On prend les mêmes et on recommence ? Tout juste une semaine après la victoire sans aucune contestation de Lewis Hamilton en Belgique, le Britannique et Mercedes vont tenter de poursuivre leur outrageuse domination lors du Grande Prix d’Italie, à suivre en direct et en intégralité à partir de 15h10 sur Canal+.

Plus que jamais cette saison, il y a les Flèches d’Argent et les autres. Après sept courses, l’écurie allemande occupe confortablement la tête du championnat du monde des constructeurs avec 106 points d’avance sur Red Bull. Cette suprématie est mise en exergue par les succès répétés d’Hamilton, déjà vainqueur de cinq Grands Prix cette année et lancé pour battre tous les records, ou presque, de Michael Schumacher.

Et à Monza, le sextuple du monde devrait encore profiter de la puissance de sa monoplace pour faire gonfler son compteur de victoires, même si lui et son coéquipier Valtteri Bottas seront privés du «party mode» qui offre une puissance supplémentaire aux moteurs pour les qualifications.

Plus que celle de Bottas, déjà relégué à 50 points au classement du Championnat du monde, la principale menace pour Hamilton sera une nouvelle fois incarnée par Max Verstappen. Le pilote néerlandais, son plus proche poursuivant avec 47 points de retard, est le seul à avoir réussi à chiper une victoire aux Mercedes cette année. Et au volant de sa Red Bull, il va s’employer à en grappiller une deuxième.

Et Ferrari ? La Scuderia sort d’un week-end catastrophique à Spa, où Sebastian Vettel et Charles Leclerc n’ont pu faire mieux que 13e et 14e. Malgré un nouveau package aérodynamique, la firme italienne, seulement 5e au classement des constructeurs, pourrait connaître des moments compliqués à domicile un an après la victoire de Leclerc sur le légendaire circuit italien. «Malheureusement à Monza, ça devrait être pareil, voire pire», avait confié le Monégasque à l’issue de la course. Heureusement, les tifosi ne seront pas là pour voir ça, le Grand Prix étant à huis clos.

Leurs déboires pourraient faire les affaires de Renault revenu à deux points de Ferrari. En Belgique, la marque au losange a réalisé son meilleur résultat depuis son retour en F1 en 2016 avec Daniel Ricciardo (4e) devant Esteban Ocon (5e) et regarde désormais plus haut. «Monza, ce sera les mêmes caractéristiques, donc on va essayer de faire pareil, voire mieux», avait déclaré Ocon. Autrement dit monter sur le podium. Se mêler à la victoire avec Mercedes et Lewis Hamilton, c’est en revanche une toute autre histoire…