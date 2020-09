PSG-OM (0-1) : Marseille s'impose pour la première fois depuis près de 9 ans

L'OM s'est imposé dimanche soir sur la pelouse du PSG (0-1) en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Au terme d'une fin de match tendue avec 5 expulsions.

Ca y est. Pour la première fois depuis novembre 2011, l'Olympique de Marseille est enfin parvenu à battre son ennemi juré. Les Marseillais l'ont emporté grâce à un but de Florian Thauvin (31e). «C'est une victoire importante, c'est historique, s'est félicité André Villas-Boas. C'est une très belle victoire, difficile évidemment, dure, comme toujours. Comme la dernière, on a bien souffert aussi. C'était un peu comme ça, un peu de déchet technique avec le ballon, mais à la fin un peu de réussite et une belle victoire.»

«C'est une belle victoire pour nous, qui nous tenait à cœur et aux supporters aussi, a confié Florian Thauvin. Ce soir, c'est que du plaisir. Contre une équipe comme le PSG, qui a une totale maîtrise du ballon, on ne fait que courir. On a réussi à marquer un but sur coup de pied arrêté qui nous a fait du bien.»

Privé de plusieurs cadres dont Kylian Mbappé, le PSG s’est toutefois montré dominateur en début de rencontre mais à l’image de Neymar a semblé très tendu quelques jours après sa défaite à Lens (1-0). Son pire départ en Championnat sous l'ère qatarie.

Très haché, ce match s'est conclu par une bagarre générale avec 5 expulsions : Leandro Paredes, Layvin Kurzawa et Neymar côté Paris puis Jordan Amavi et Dario Benedetto à Marseille.

Le PSG devra montrer un tout autre visage mercredi contre Metz, en match en retard de la première journée.