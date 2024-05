Football : Kylian Mbappé officialise son départ du Paris Saint-Germain

L’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a officialisé ce vendredi 10 mai, via son compte Instagram, son départ du club à la fin de la saison.

«C’est un club que je garderai dans ma mémoire». Sans surprise, Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du PSG, a annoncé ce vendredi soir dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la fin de son aventure avec les parisiens.

«C'est ma dernière saison et je ne prolongerai pas», a déclaré le capitaine de l'équipe de France de football, en remerciant le club, le staff et les supporters. Kylian Mbappé disputera ainsi son dernier match au Parc des Princes ce dimanche 12 mai, face à Toulouse, 21h.

Un adieu mitigé dimanche ?

Si l’annonce du joueur de 25 ans n’est plus une surprise pour les supporters, beaucoup attendaient une officialisation de la part de l’attaquant, alors que son contrat avec le PSG se termine le 30 juin et que se déroule dimanche le dernier match de la saison au Parc des Princes.

A noter que le prochain club du joueur n'a pas été annoncé, même s'il reste peu de doutes quant à son arrivée au Real Madrid.

Kylian Mbappé a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers jours, notamment sur ses performances après l’élimination du PSG en demi-finale retour de la Ligue des Champions face à Dortmund mardi dernier. A tel point, que sur les réseaux sociaux de nombreux internautes ont appelé à siffler et huer le joueur s’il annonçait son départ ce dimanche.

Depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2017, en provenance de Monaco, Kylian Mbappé s'est forgé un palmarès record où il a conquis six titres de champion de France (2018, 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024) en plus de celui en 2017 avec Monaco. Il a également remporté trois coupes de France avec le parisien (2018, 2020 et 2021).

Individuellement, le meilleur buteur du club (255 buts) a marqué pour le moment 43 buts avec le PSG cette saison, contre 41 buts la saison passée, 39 buts en 2021-2022, 42 buts en 2020-2021, 30 buts en 2019-2020, 39 buts en 2018-2019 et 21 buts lors de sa première saison en 2017-2018.