PSG : Thomas Tuchel déjà menacé ?

Deux matchs, deux défaites et zéro point. Battu, dimanche soir, pour la première depuis neuf ans par l’OM (0-1), le PSG n’avait plus connu plus mauvaise entame de championnat depuis 36 ans. Une entrée en matière complétement manquée qui place Thomas Tuchel dans une position très inconfortable.

A l’issue du revers face au rival olympien, Leonardo a pris la défense du technicien allemand. Le directeur sportif du PSG lui a trouvé des circonstances atténuantes pour expliquer cette défaite entre le calendrier et les nombreuses absences de joueurs touchés par le Covid-19. «Il y a beaucoup de choses : on sort de la Ligue des champions et tu reprends tout de suite, on a eu le problème du Covid-19… On ne peut pas oublier le contexte très compliqué», a insisté le Brésilien au micro de Téléfoot. Ses propos succèdent à ceux tenus une semaine plus tôt sur le plateau du Canal Football Club, où il a conforté l’ancien coach du Borussia Dortmund à son poste.

Mais la situation du champion de France, également défait par le promu lensois en milieu de semaine (1-0), pourrait pousser le club de la capitale à prendre des décisions radicales avec un changement d’entraîneur. Tuchel a beau avoir réalisé la meilleure saison de l’histoire du club avec un quadruplé et une finale de la Ligue des champions, la confiance tout comme la patience de ses dirigeants ne sont pas illimitées.

Deux matchs pour sauver sa tête

D’autant qu’au-delà des résultats, sa communication, ses changements en cours de match ou encore le jeu développé par son équipe sont de plus en plus pointés du doigt en interne. Les récentes prestations parisiennes ont donné l’impression d’une formation livrée à lui-même sans aucune organisation tactique et d’un Thomas Tuchel impuissant.

Devant ce constat loin d’être réjouissant, une réaction est vivement attendue, dès ce mercredi, lors de la réception de Metz en match retard de la 1ère journée. Car une nouvelle contre-performance face aux Messins, ou à Nice dimanche, ne serait pas sans conséquence et Tuchel, sous contrat jusqu'en juin prochain, risquerait de voir son avenir dans la capitale considérablement s’assombrir.

Et si Leonardo a assuré n’avoir jamais contacté Massimiliano Allegri, il pourrait rapidement décrocher son téléphone pour lui proposer de s’installer sur le banc parisien. Le nom de Mauricio Pochettino, ancien défenseur du club (2001-2003), circule également dans les couloirs du Parc des Princes.