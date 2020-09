Fin de saison pour Jo-Wilfried Tsonga, forfait pour Roland-Garros

Jo-Wilfried Tsonga ne refoulera pas les courts cette saison. L’ancien n°1 français, retombé au 52e rang mondial, souffre toujours d’une blessure persistante au bassin et a été contraint de tirer un trait sur la fin de l’année 2020.

«Ces derniers mois ont été compliqués. J’ai un problème avec ma sacro-iliaque et mes iliaques, avec des œdèmes osseux et une inflammation qui persiste», a confié dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le Manceau, qui ne pourra être présent à la Porte d’Auteuil dans dix jours pour les Internationaux de France (27 septembre-11 octobre).

«Malheureusement, cette année Roland-Garros et toute la saison 2020 sont compromis pour moi. J’aurais adoré faire partie des joueurs sur la grille de départ. Malheureusement, ce n’est pas le cas», a-t-il regretté.

2020 est à oublier



Mais j’ai toujours le moral, la rage, l’envie & la motivation pour revenir en 2021 en espérant que ça évolue positivement



Retrouver les courts & lutter contre tous ces joueurs incroyables serait un rêve ...



Merci les amis pour tout votre soutien pic.twitter.com/jJHjOmbyt8 — Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) September 16, 2020

Avant l’arrêt de la saison, provoqué par la pandémie de coronavirus, Tsonga n’a joué que deux matchs à Doha et l’Open d’Australie. Et à Melbourne, il avait abandonné dès le 1er tour en raison d’une inflammation au dos, qui l’a empêché de disputer ensuite les tournois de Rotterdam, Marseille et Dubaï.

Malgré ces pépins physiques à répétition, qui ont émaillé sa carrière, et conscient que la retraite approche, le double demi-finaliste à Roland-Garros (2013 et 2015), âge de 35 ans, demeure déterminé à reprendre la raquette et retrouver le circuit dans les mois à venir.

«J’ai toujours le moral, la rage, l’envie et la motivation pour revenir en 2021, a-t-il assuré. Retrouver les courts et lutter contre tous ces joueurs incroyables serait un rêve.» Reste à savoir si son corps lui permettra…