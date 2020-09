Roland-Garros 2020 : Public, joueurs… quelles sont les mesures sanitaires ?

Ce Roland-Garros ne ressemblera en rien aux autres. Repoussé de quatre mois en raison de la pandémie de coronavirus, le Grand Chelem parisien se tiendra exceptionnellement à la Porte d’Auteuil à l’automne (27 septembre-11 octobre). Et s’il a évité le huis-clos, les spectateurs devront respecter des mesures sanitaires très strictes. Tout comme les joueurs.

Contrairement à l’US Open, il n’y aura pas de bulle sanitaire, qui a suscité la polémique de l’autre côté de l’Atlantique. «Nous ne raisonnons pas comme dans un film de science-fiction, en termes de bulle sanitaire hermétique, c’est un fantasme», a déclaré Jean-François Vilotte, directeur général de la FFT.

Tous les participants «sans exception» devront néanmoins loger le temps du tournoi dans un des «deux hôtels à proximité de Roland-Garros réservés (…) en quasi-exclusivité» et où ils pourront profiter d’espaces dédiés (repos, restauration). Ils n’auront accès au stade uniquement le jour de leur match. Pour leurs entraînements, ils devront se rendre sur les courts de Jean-Bouin à proximité immédiate de Roland-Garros.

Ils subiront également des tests PCR réguliers. Le premier sera effectué dès leur arrivée dans la capitale, puis un second sous 72 heures. Ils seront ensuite testés tous les cinq jours tant qu’ils seront en lice dans le tournoi. En cas de test positif, ils verront leur accréditation désactivée.

Du côté du public, la jauge a été limitée à 11 500 spectateurs par jour, alors que le tournoi espérait en accueillir 20 000 quotidiennement. Pour les recevoir, l’antre de la Porte d’Auteuil divisé en trois sous-espaces «indépendants les uns des autres et autonomes du point de vue de l'accueil du public».

Le premier comprend le court Philippe-Chatrier et six courts annexes avec une jauge limitée à 5 000 places. Les deux autres espaces contiennent le court Suzanne-Lenglen et les courts annexes du Fonds des Princes (5 000 places) et le court Simonne-Mathieu sans annexe (1 500 places).

Et une fois à l’intérieur de l’enceinte, chaque spectateur devra respecter les gestes barrières et la distanciation physique avec le port du masque obligatoire pour les déplacements comme dans les tribunes, un espace d’au moins un siège entre les groupes familiaux ou amicaux limités à 4 personnes et l’utilisation du gel hydroalcoolique.