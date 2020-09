PSG-OM : Six matchs de suspension pour Kurzawa, trois pour Amavi et deux pour Neymar

Très attendues après la fin de match particulièrement heurtée, dimanche, dans le Classique entre le PSG et l’OM (0-1), qui s'était conclue par cinq cartons rouge, les sanctions de la commission de discipline de la LFP sont tombées.

Côté parisien, Layvin Kurzawa a écopé de la peine la plus lourde avec six matchs de suspension, alors que Neymar et Parades ont été suspendus deux rencontres, plus un avec sursis. Le défenseur parisien ne pourra faire son retour que fin octobre. Le Brésilien et l'Argentin seront quant à eux encore absents dimanche à Nice. Ils pourront revenir, le week-end suivant, pour le déplacement à Reims.

Du côté de l’OM, Jordan Amavi, qui s'était empoigné avec Kurzawa, s’est vu infliger trois matchs ferme et Dario Benedetto un match, qui manquera, ce jeudi, la venue de Saint-Etienne au Vélodrome. Son coéquipier pourra revenir dans le groupe pour le choc contre Lyon le 4 octobre prochain.

Par ailleurs, la Ligue de football professionnel a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les propos racistes qu’aurait tenus le défenseur de Marseille Alvaro Gonzalez envers Neymar.

Angel di Maria a lui été convoqué pour la prochaine réunion de la commission de discipline, prévue mercredi prochain, pour le crachat qu'il aurait adressé en direction d'Alvaro durant la rencontre.