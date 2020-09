Vidéo : Mike Tyson envoie son coach dans les cordes avec ses violentes droites

Mike Tyson se prépare avec son entraîneur pour son come-back sur les rings de boxe le 28 novembre prochain contre Roy Jones Jr. Et l’ancienne légende en fait baver son coach comme le prouve ses dernières vidéos.

A 54 ans, le punch d’«Iron Mike» n’a pas pris une ride. En pleine préparation de son premier combat depuis 15 ans, le boxeur américain s’entraîne activement avec Rafael Cordeiro qui tente de résister à ses coups incroyables.

Sur la dernière vidéo publiée par son entraîneur et repris par FightHype, Mike Tyson ne se ménage pas du tout et assène d’énormes coups à Cordeiro. Ce dernier a été envoyé dans les cordes et il a même reçu une droite qu’il n’a pas été capable d’esquiver.

Pour rappel, Rafael Cordeiro est un ancien champion du Brésil de Muay Thai et a notamment fait du MMA (4 victoires et 2 défaites).