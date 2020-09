Tour de France 2020 : le classement général complet

Le Tour de France s’est élancé le 29 août de Nice pour trois semaines de course et s’est achevé ce dimanche 20 septembre avec la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées. Voici le classement général complet remporté par le Slovène Tadej Pogacar, à l’issue de la 21e et dernière étape enlevée au sprint par Sam Bennett.

Le classement général du Tour de France

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE)



2. Primož Roglic (SLO/Jumbo) à 59 secondes



3. Richie Porte (AUS/TRE) à 3:30

4. Mikel Landa (ESP/BAH) à 5:58



5. Enric Mas (ESP/MOV) à 6:07



6. Miguel Ángel López (COL/AST) à 6:47



7. Tom Dumoulin (NED/JUM) à 7:48



8. Rigoberto Uran (COL/EF1) à 8:02



9. Adam Yates (GBR/MIT) à 9:25



10. Damiano Caruso (ITA/BAH) à 14:03



11. Guillaume Martin (FRA/COF) à 16:58



12. Alejandro Valverde (ESP/MOV) à 17:41



13. Richard Carapaz (ECU/INE) à 25:53



14. Warren Barguil (FRA/ARK) à 31:04



15. Sepp Kuss (USA/JUM) à 42:20



16. Pello Bilbao (ESP/BAH) à 55:56



17. Nairo Quintana (COL/ARK) à 1h03:07



18. Pierre Rolland (FRA/VCC) à 1h08:26



19. Carlos Verona (ESP/MOV) à 1h19:54



20. Wout van Aert (BEL/JUM) à 1h20:31



21. Marc Soler (ESP/MOV) à 1h31:53



22. Gorka Izagirre (ESP/AST) à 1h36:12



23. Esteban Chaves (COL/MIT) à 1h38:45

24. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) à 1h39:27



25. Kenny Elissonde (FRA/TRE) à 1h40:06



26. Mikaël Chérel (FRA/ALM) à 1h40:51



27. Valentin Madouas (FRA/FDJ) à 1h42:43



28. Daniel Martínez (COL/EF1) à 1h55:12



29. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) à 1h59:54



30. Michal Kwiatkowski (POL/INE) à 2h06:32



31. Romain Sicard (FRA/TDE) à 2h13:02



32. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) à 2h13:47



33. Lennard Kämna (GER/BOR) à 2h15:39



34. George Bennett (NZL/JUM) à 2h15:49

35. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) à 2h16:19



36. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) à 2h19:11



37. Hugh Carthy (GBR/EF1) à 2h21:31



38. Emanuel Buchmann (GER/BOR) à 2h21:57



39. Rudy Molard (FRA/FDJ) à 2h26:53



40. Jan Polanc (SLO/UAE) à 2h29:54

41. Daniel Martin (IRL/ICA) à 2h30:25



42. Robert Gesink (NED/JUM) à 2h30:35



43. Bob Jungels (LUX/DEC) à 2h33:30



44. Jesus Herrada (ESP/COF) à 2h34:50



45. Harold Tejada (COL/AST) à 2h37:02



46. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) à 2h39:37



47. Hugo Houle (CAN/AST) à 2h39:54



48. Simon Geschke (GER/CCC) à 2h44:27



49. Nicolas Edet (FRA/COF) à 2h48:44



50. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) à 2h49:50



51. Niklas Eg (DEN/TRE) à 2h50:04



52. Thomas De Gendt (BEL/LOT) à 2h51:56

53. Quentin Pacher (FRA/VCC) à 2h54:17



54. Marc Hirschi (SUI/SUN) à 2h54:34



55. Nelson Oliveira (POR/MOV) à 3h01:41



56. Neilson Powless (USA/EF1) à 3h03:09



57. Maximilian Schachmann (GER/BOR) à 3h03:28



58. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) à 3h06:26



59. Dylan van Baarle (NED/INE) à 3h07:42



60. Omar Fraile (ESP/AST) à 3h13:41



61. Oliver Naesen (BEL/ALM) à 3h22:04



62. Alberto Bettiol (ITA/EF1) à 3h24:55



63. Felix Großschartner (AUT/BOR) à 3h25:17



64. Nicolas Roche (IRL/SUN) à 3h27:13



65. Nans Peters (FRA/ALM) à 3h27:46



66. Winner Anacona (COL/ARK) à 3h32:40



67. Jan Hirt (CZE/CCC) à 3h34:58



68. Ben Hermans (BEL/ICA) à 3h37:12



69. Michael Schär (SUI/CCC) à 3h38:55



70. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) à 3h40:49



71. Jasper Stuyven (BEL/TRE) à 3h40:52



72. David De la Cruz (ESP/UAE) à 3h41:20



73. Michael Valgren (DEN/DDT) à 3h41:45



74. Imanol Erviti (ESP/MOV) à 3h48



75. Tiesj Benoot (BEL/SUN) à 3h48:50



76. Matej Mohoric (SLO/BAH) à 3h49:02



77. Andrey Amador (CRC/INE) à 3h49:04



78. Cyril Gautier (FRA/VCC) à 3h51:57



79. Matteo Trentin (ITA/CCC) à 3h52:10



80. Dario Cataldo (ITA/MOV) à 3h52:51



81. Toms Skujins (LAT/TRE) à 3h53:09



82. Vegard Laengen (NOR/UAE) à 3h53:17



83. Jack Bauer (NZL/MIT) à 4h00:34



84. Peter Sagan (SVK/BOR) à 4h04:15



85. Krists Neilands (LAT/ICA) à 4h11:03



86. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) à 4h14:28



87. Pavel Sivakov (RUS/INE) à 4h15:38



88. Luka Mezgec (SLO/MIT) à 4h17:07



89. Jens Keukeleire (BEL/EF1) à 4h18:47



90. Dries Devenyns (BEL/DEC) à 4h20:41



91. Tejay Van Garderen (USA/EF1) à 4h22:20



92. Casper Pedersen (DEN/SUN) à 4h24:13



93. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) à 4h24:42



94. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) à 4h24:52



95. Dáyer Quintana (COL/ARK) à 4h25:50



96. Cyril Barthe (FRA/VCC) à 4h27:07



97. Daryl Impey (RSA/MIT) à 4h28:39



98. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) à 4h33:17



99. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) à 4h34:03



100. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) à 4h34:06



101. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) à 4h34:19



102. Kévin Ledanois (FRA/ARK) à 4h35:48



103. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) à 4h38:50



104. Clément Venturini (FRA/ALM) à 4h39:08



105. Daniel Oss (ITA/BOR) à 4h40:46



106. Connor Swift (GBR/ARK) à 4h41:59



107. Christophe Laporte (FRA/COF) à 4h44:30



108. Anthony Turgis (FRA/TDE) à 4h44:57



109. Roman Kreuziger (CZE/DDT) à 4h45:26



110. Wouter Poels (NED/BAH) à 4h47:23



111. Marco Marcato (ITA/UAE) à 4h48:47



112. Simone Consonni (ITA/COF) à 4h53:50



113. Rémi Cavagna (FRA/DEC) à 4h58:46



114. Kasper Asgreen (DEN/DEC) à 5h00:04



115. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) à 5h00:14



116. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) à 5h00:43



117. Fabien Grellier (FRA/TDE) à 5h01:32



118. Tony Martin (GER/JUM) à 5h05:28



119. Edward Theuns (BEL/TRE) à 5h08:10



120. Nils Politt (GER/ICA) à 5h09:02



121. Ryan Gibbons (RSA/DDT) à 5h09:32



122. Bryan Coquard (FRA/VCC) à 5h10:32



123. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) à 5h10:40



124. Mads Pedersen (DEN/TRE) à 5h11:03



125. Jonas Koch (GER/CCC) à 5h12:04



126. Nikias Arndt (GER/SUN) à 5h13:11



127. Tim Declercq (BEL/DEC) à 5h14:52



128. Amund Jansen (NOR/JUM) à 5h17:28



129. Luke Rowe (GBR/INE) à 5h17:50



130. Michael Morkov (DEN/DEC) à 5h26:21



131. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) à 5h27:38



132. Alexander Kristoff (NOR/UAE) à 5h28:28



133. Clément Russo (FRA/ARK) à 5h28:45



134. Max Walscheid (GER/DDT) à 5h29:38



135. Elia Viviani (ITA/COF) à 5h30:01



136. Maxime Chevalier (FRA/VCC) à 5h31:30



137. Kévin Reza (FRA/VCC) à 5h31:37



138. Sam Bennett (IRL/DEC) à 5h32:33



139. Guy Niv (ISR/ICA) à 5h34:43



140. Cees Bol (NED/SUN) à 5h38:16



141. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) à 5h42:13



142. Jasper De Buyst (BEL/LOT) à 5h43:07



143. Marco Haller (AUT/BAH) à 5h46:27



144. Caleb Ewan (AUS/LOT) à 5h50:25



145. Frederik Frison (BEL/LOT) à 6h01:48



146. Roger Kluge (GER/LOT) à 6h07:02