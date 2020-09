Transferts : le PSG discute avec Dele Alli

Thomas Tuchel a fixé les priorités du PSG pour le mercato. Le club de la capitale est à la recherche d’un défenseur central, d’un milieu de terrain et d’un attaquant. Et pour renforcer l’entre jeu, des discussions auraient été entamées avec Dele Alli, selon plusieurs médias britanniques.

L’international anglais n’entre plus dans les plans de José Mourinho à Tottenham. Il n’a d’ailleurs pas été retenu dans le groupe qui a surclassé, ce dimanche, Southampton (2-5). Désireux de s’en débarrasser, le club londonien lui cherche une porte de sortie et a proposé son milieu de terrain à plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid dans le cadre du prêt de Gareth Bale aux Spurs. Mais l’équipe entraînée par Zinédine Zidane a décliné la proposition.

Ses services ont également été offerts au champion de France. Intéressé par son profil, Paris se serait montré intéressé et étudierait une possible venue. Des négociations auraient déjà eu lieu avec la formation parisienne et l’entourage du joueur à l’initiative des représentants de Dele Alli.

Reste à connaître les conditions d’une éventuelle arrivée. Le PSG dispose d’un budget restreint. Et alors que le prix du Britannique est évalué à près de 65 millions d’euros, les dirigeants parisiens songeraient davantage à un prêt d’une saison avec option d’achat plutôt qu’un transfert sec.

Si les discussions ne sont qu’à leurs prémices, elles peuvent se poursuivre dans les prochains jours. Mais le temps presse pour le PSG pour se renforcer avant la fermeture du mercato prévue le 5 octobre.