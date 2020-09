Ligue 1 : Porté par Kylian Mbappé, le PSG s'impose à Nice (0-3)

L’effet Kylian Mbappé. De retour après avoir contracté le Covid-19, le champion du monde tricolore a été le grand artisan la victoire du PSG, ce dimanche, à Nice (0-3) lors de la 4e journée de Ligue 1.

Testé positif en équipe de France, le prodige de Bondy avait manqué les trois premiers matchs de championnat du club de la capitale. Et son absence s’est fait cruellement sentir lors des défaites à Lens (1-0) et contre l’OM (0-1) mais aussi lors de la victoire arrachée face à Metz (1-0). Son retour sur les terrains était très attendu pour métamorphoser le visage d’une équipe parisienne loin d’être convaincante depuis l’entame de la saison.

Son apport a été immédiat sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Très en jambes malgré sa période d’inactivité, il a été à l’origine de quasiment toutes les actions dangereuses du champion de France et notamment du penalty obtenu en fin de première période. Une sentence qu’il a pris soin de transformer en l’absence de Neymar pour ouvrir son compteur but de la saison (38e).

Juste avant la pause, il est passé tout proche du doublé après un raid sur son côté gauche, mais sa tentative a été repoussée par Walter Benitez dans les pieds d’Angel Di Maria, qui s’est chargé de doubler la mise (45e+3).

Le meilleur buteur du championnat la saison dernière n’est pas dans le coup sur le troisième but inscrit par Marquinhos, sur un coup-franc parfaitement distillé par Di Maria (66e), mais il n’a pas baissé de régime au retour des vestiaires et il a cru être récompensé par un deuxième but finalement refusé pour un hors-jeu avec Julian Draxler.

Cela ne l’a pas empêché de sortir avec un grand sourire et le sentiment du devoir accompli à moins d’un quart d’heure de la fin en recevant les félicitions de Thomas Tuchel.

Les Parisiens vont désormais avoir une semaine pour souffler et préparer le déplacement, dimanche prochain, à Reims. Avec évidemment Kylian Mbappé mais aussi le retour de suspension de Neymar.

Plus d’informations à venir…