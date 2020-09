Amputé des deux bras, il traverse la Méditerranée à la nage de la Corse jusqu’au continent

Un exploit à la hauteur de son courage et de sa détermination. Parti de Corse, Thierry Corbalan, amputé des deux bras, a rejoint le continent au terme d’une traversée à la nage de la Méditerranée longue de 180 kilomètres et qui a duré sept jours.

Pour son dernier défi, le «Dauphin corse», comme il est surnommé, a quitté Calvi lundi dernier avant d’atteindre Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) ce dimanche en monopalme. Malgré des premiers jours compliqués, où il a dû braver les vents et le courant contraire à son départ de l’Ile de Beauté, il a puisé l’énergie dans son mental, qui fait sa force depuis la perte de ses deux membres survenue au cours d’un accident de pêche en mai 1988 à… Mandelieu, pour réaliser son objectif.

«Mis à part des dizaines d’ampoules au pied, je suis en pleine forme et j’ai surtout retrouvé ceux que j’aime sur la terre ferme», a confié le policier à la retraite, qui a nagé en moyenne neuf heures par jour, dans des propos rapportés par Le Parisien. Et pour accomplir cette ultime prouesse, il n’était pas seul sur l’eau. Âgé de 61 ans, Thierry Corbolan était entouré comme à chaque fois d’une équipe «incroyable» d'une dizaine de personnes, qui l’a accompagné tout au long de son périple en kayak et catamaran.

Spécialiste des traversées de grande distance à la seule force de ses jambes et de son torse, il n’en était pas à son premier exploit. En septembre 2018, il avait notamment effectué le tour de la Corse à la nage en six jours. Mais sa traversée de la Méditerranée restera comme le dernier.

«Je voulais boucler la boucle. Finir là où tout avait commencé. A 61 ans, je prends ma retraite», a-t-il juré. Un autre challenge attend néanmoins le «Dauphin corse» avec la sortie de son livre au mois d'octobre.