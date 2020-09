Luis Suarez aurait passé un faux test d'italien pour obtenir son passeport

Luis Suarez avait réussi son test haut la main. Mais c’était un peu trop beau pour être vrai. Une semaine après avoir passé son examen d’italien nécessaire à l’obtention de la nationalité italienne dans le cadre d’un éventuel transfert à la Juventus Turin, l’attaquant est soupçonné d’avoir triché et bénéficié de complicités.

Avant même de se rendre à l’Université de Pérouse, l’international uruguayen connaissait les sujets qui seraient abordés et sa note finale avait également été établie à l’avance. L’examen n’aurait lui duré que quelques minutes au lieu de deux heures et demie habituellement. Et il se serait conclu par des selfies.

La tricherie a pu découverte grâce au procureur du parquet de Pérouse qui menait depuis février dernier une enquête pour diverses irrégularités contre les dirigeants de l'Université en faveur des étrangers.

Et les écoutes téléphoniques dans cette affaire entre les différentes personnes visées par l’enquête ne laissent pas de place au doute. «Mais qu’est-ce-que tu crois, qu’on va le recaler ? Aujourd’hui j’ai la dernière leçon et je dois la préparer car il ne parle pratiquement pas un mot d’italien», assure l’une d’entre elles.

«J’ai peur qu’il panique quand les journalistes lui poseront deux questions», déclare-t-elle encore. Et d’ajouter : «Il doit, il passera, car avec un salaire de 10 millions d’euros par saison, tu ne peux pas lui faire rater son examen, même s’il ne sait pas conjuguer les verbes et parle à l’infinitif».

Ces révélations devraient mettre un terme définitif à une possible arrivée en Italie. Mais, alors que Ronald Koeman ne compte plus sur lui à Barcelone, il devrait rester en Espagne, un pays dont il maîtrise parfaitement la langue, puisqu’il serait sur le point de rejoindre l’Atlético Madrid.