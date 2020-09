Japon : Kazuyoshi Miura devient le plus vieux joueur titulaire à 53 ans

A 53 ans 6 mois et 28 jours, Kazuyoshi Miura est devenu le plus vieux joueur titulaire du championnat de foot japonais, en débutant mercredi le match de son équipe, Yokohama FC, contre Kawasaki Frontale.

Miura, surnommé «King Kazu» et qui n’avait plus été titulaire depuis 2007, a joué plus d’une mi-temps avant d’être remplacé à la 56e minute. Malgré sa présence, son équipe s'est finalement inclinée 3-2.

Le Japonais, qui est au Yokohama FC depuis 2005 et qui entame sa 35e saison de joueur professionnel, a l’intention de continuer à évoluer au plus haut niveau jusqu'à ses 60 ans. Parti au Brésil en 1982, à l’âge de 15 ans, il a fait ses débuts en 1986, au Santos FC, le club d’un certain Pelé.

Le précédent record était détenu par Masashi Nakayama, en 2012, alors qu’il était âgé de 45 ans. Parmi d’autres records, il détenait déjà celui du plus vieux buteur dans un match professionnel lorsqu'il avait marqué en 2017, à 50 ans.

Son histoire avait grandement inspiré le personnage de Tsubasa Ohzora (Olivier Atton en Français) héros du manga Captain Tsubasa (Olive et Tom).