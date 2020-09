Transferts : Ben Arfa, Nasri, Cabaye, Cavani, Götze… Le onze type des joueurs libres

A moins de quinze jours de la fermeture du mercato (5 octobre), plusieurs joueurs sont toujours sans club. Et certains d’entre eux pourraient être de bonnes affaires à saisir pour des équipes avec un budget restreint. Voici le onze type des joueurs libres.

Gardien de but : Danijel Subasic

Vice-champion du monde avec la Croatie (2018) et champion de France avec Monaco (2017), Danijel Subasic, bientôt âgé de 36 ans, est en quête d’un dernier défi après huit saisons en Principauté (292 matchs). S’il a été courtisé par l’Olympiakos et des clubs en Arabie Saoudite, ces pistes n’ont pas abouti. Son expérience du plus haut niveau pourrait néanmoins être un atout pour une équipe. Même si ses blessures récurrentes ses dernières années, qui lui ont fait perdre sa place sur le Rocher, risquent d’en rebuter certaines.

Latéraux : Antonio Valencia et Gaël Clichy

Sacré champion avec Istanbul Basaksehir, qu’il a rejoint en 2017, Gaël Clicy n’a pas souhaité poursuivre l’aventure en Turquie. A 35 ans, l’international tricolore est à la recherche d’un nouveau projet avant de raccrocher les crampons. Et le latéral gauche, qui a fait l’essentiel de sa carrière à Arsenal et Manchester City, ne ferme pas la porte à un retour en France, où Bordeaux fait partie des clubs susceptibles de l’intéresser.

Lui aussi âgé de 35 ans, Antonio Valencia, double champion d’Angleterre, était rentré en Équateur à la fin de son contrat avec Manchester United en 2019 et avait signé au LDU Quito qu’il a quitté il y a trois mois. Depuis, il s'entraîne seul pour garder le rythme dans l’espoir de trouver un nouveau club, alors que le Yeni Malatyaspor (Turquie) et Vasco Da Gama (Brésil) auraient fait part de leur intérêt.

Défenseurs centraux : Mapou Yanga-Mbiwa et Ezequiel Garay

Mapou Yanga-Mbiwa ne gardera pas un bon souvenir de son passage à Lyon. Recruté en 2015 par la formation rhodanienne, il a été envoyé en équipe réserve ces dernières saisons et n’a plus joué de match officiel depuis le 13 décembre 2017. Plus de deux ans d’un calvaire qui a enfin pris fin. Et à 31 ans, l’international tricolore (4 sélections) peut rendre bien des services. Mais avant il devra retrouver le rythme de la compétition.

Tout comme Ezequiel Garay. Le défenseur argentin, qui évoluait à Valence, a été victime d’une rupture du ligament croisé en février dernier avant d’être le premier joueur testé positif au Covid-19 en Liga. Mais son expérience et sa solidité s’avèrent être des atouts indéniables.

Milieu défensif : Yohan Cabaye

Yohan Cabaye ne sera resté qu’une saison à Saint-Etienne. Et malgré plusieurs pistes, aucune n’a semblé convenir à l’ancien lillois. «Il y a des pistes, mais pour le moment rien de trop intéressant pour moi», a-t-il déclaré au début du mois sur Téléfoot. Et s’il ne ferme aucune porte, l’international français se dirige «plus vers l’étranger». Il pourrait ainsi prendre la direction de la Major League Soccer. A moins qu’une offre venue d’ailleurs parvienne à le séduire.

Milieux offensifs : Hatem Ben Arfa, Samir Nasri et Mario Götze

Hatem Ben Arfa et Samir Nasri restent sur deux échecs, respectivement à Valladolid (Espagne) et Anderlecht (Belgique). Les deux compères de la génération 87 connaissent une fin de carrière compliquée, sans parvenir à exploiter leur talent entrevu à leur début. C’est davantage le cas pour Ben Arfa, qui a déjà connu cette situation à plusieurs reprises. Mais à 33 ans, ils n’ont peut-être pas dit leur dernier mot. Reste à savoir si un club sera prêt à leur donner une nouvelle (dernière ?) chance.

Pour Mario Götze, c’est différent. Buteur décisif pour offrir à l’Allemagne le titre de champion du monde en 2014, le milieu de terrain reste sur plusieurs saisons galères avec le Borussia Dortmund en raison de blessures à répétition causées par des troubles du métabolisme atrophiant ses muscles. Il jouit néanmoins d’une bonne cote, qui devrait lui permettre de retrouver rapidement un club. D’autant que l’entraineur du Bayern Munich Hansi Flick se serait montré intéressé par sa venue.

Attaquants : Edinson Cavani et Daniel Sturridge

Atlético Madrid, Juventus, Benfica, Barcelone… Depuis la fin de son contrat avec le PSG, où il sera resté sept saisons devenant le meilleur buteur de l’histoire du club (200 buts), Edinson Cavani a été annoncé un peu partout, mais il est toujours sans club. Ses prétentions salariales expliquent en grande partie cette situation. Elle pourrait toutefois se décanter rapidement. Les qualités de buteur de l’international uruguayen (33 ans) ne sont plus à prouver et sont une denrée rare.

Daniel Sturridge a, lui, connu une drôle de fin en Turquie. Passé par Manchester City, Chelsea ou encore Liverpool, l’attaquant anglais a vu son contrat être résilié par Trabzonspor en février dernier après avoir été suspendu par la Fédération anglaise de toute activité liée au football jusqu’en juin pour avoir enfreint les règles concernant les paris sportifs. Il avait pourtant réalisé des performances intéressantes avec la formation turque (7 buts et 4 passes décisives en 16 matchs). De quoi lui permettre de rebondir. Et s’il donne sa préférence à la Premier League. Il est ouvert à toutes les propositions. Avis aux amateurs.