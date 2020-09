Moto GP : Quartararo renoue avec la victoire et la tête du championnat en Catalogne

Fabio Quartararo a retrouvé le goût de la victoire dimanche lors du Grand Prix Moto GP de Catalogne. Le Français en profite pour reprendre les rênes du championnat du monde des pilotes.

Fabio Quartararo et l'Espagne, c'est une affaire qui roule. Vainqueur de deux premières courses de la saison (Grands Prix d'Espagne et d'Andalousie sur le circuit de Jerez) mais sevré de victoire - et de podium -, le pilote Yamaha, parti de la première ligne, a profité du retour sur le sol ibérique pour renouer avec le succès.

VICTOIRE DE FABIO QUARTARARO





Le Français s'impose pour la troisième fois et prend la tête du championnat du monde avec 108 points !



https://t.co/6vTgdTN2gP | #CatalanGP | #MotoGP pic.twitter.com/N9CCE1y1II — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) September 27, 2020

«La chose la plus importante était de partir de la première ligne, a rappelé celui qui dispute seulement sa deuxième saison dans la catégorie reine. Je n’ai pas fait un bon départ mais j’ai fait de bons dépassements et j’ai pu lutter pour la victoire. J’ai eu du mal ces derniers mois. Ca n’a pas été facile dans ma tête. Mais maintenant je suis heureux pour ma famille et tous ceux qui me supportent.»

Le Niçois, qui a d'abord doublé Valentino Rossi et ensuite son coéquipier Franco Morbidelli, a résisté dans les derniers tours au retour des Suzuki de Joan Mir et d'Alex Rins. Celui qui récupère la place de leader du championnat a profité de la chute de l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) - en même temps que le Français Johann Zarco - pour s'envoler au classement.

Et la bonne nouvelle pour Quartararo, c'est qu'il reste encore 4 courses à disputer en Espagne. Elles auront lui juste après le Grand Prix de France qui se déroulera le 11 octobre.

Et c'est en effet en tant que leader du championnat du monde que Fabio Quartararo se présentera à domicile, au Mans.