30 ans de la mort d’Ayrton Senna : combien de pilotes sont-ils décédés en compétition dans l’histoire de la Formule 1 ?

Décédé tragiquement en pleine course le 1er mai 1994, Ayrton Senna est le plus célèbre des pilotes disparus de la Formule 1, mais il n’est pas le seul. Voici la triste liste des pilotes morts en pleine compétition (essais, qualifications ou course).

Alors que le 1er mai marque le triste anniversaire de la mort d’Ayrton Senna, intervenue lors du Grand Prix de San Marin en 1994, la Formule 1 a enregistré 34 autres accidents mortels. Le dernier en date était Jules Bianchi, en 2014.

A noter que huit pilotes sont morts pendant les 500 miles d’Indianapolis, entre 1953 et 1959. Pendant cette période, cette compétition était intégrée au championnat du monde de Formule 1.

Les 35 pilotes morts en Formule 1 en compétition

(En gras, les pilotes français.)

Charles de Tornaco (BEL/Ferrari), essais privés, Modène (1953)

Onofre Marimon (ARG/Maserati), essais du GP d'Allemagne, Nürburgring (1954)

Eugenio Castellotti (ITA/Ferrari), essais privés, Modène (1957)

Luigi Musso (ITA/Ferrari), GP de France, Reims-Gueux (1958)

Peter Collins (GB/Ferrari), GP d'Allemagne, Nürburgring (1958)

Stuart Lewis-Evans (GB/Vanwall), GP du Maroc, Casablanca (1958)

Harry Schell (USA/Cooper), essais de l'International Trophy, Silverstone (1960)

Chris Bristow (GB/Cooper) et Alan Stacey (GB/Lotus), GP de Belgique, Spa-Francorchamps (1960)

Giulio Cabianca (ITA/Cooper), essais privés, Modène (1961)

Wolfgang von Trips (ALL/Ferrari), GP d'Italie, Monza (1961)

Ricardo Rodriguez (MEX/Lotus), essais du GP du Mexique, Mexico (1962)

Carel Godin de Beaufort (P-B/Porsche), essais du GP d'Allemagne, Nürburgring (1964)

John Taylor (GBR/Brabham), GP d'Allemagne, Nürburgring (1966)

Lorenzo Bandini (ITA/Ferrari), GP de Monaco (1967)

Bob Anderson (GB/Brabham), essais privés, Silverstone (1967)

Jo Schlesser (FRA/Honda), GP de France, Rouen Les Essarts (1968)

Gerhard Mitter (ALL/BMW), essais du GP d'Allemagne, Nürburgring (1969)

Piers Courage (GB/De Tomaso), GP des Pays-Bas, Zandvoort (1970)

Jochen Rindt (AUT/Lotus), essais du GP d'Italie, Monza (1970)

Jo Siffert (SUI/BRM), World Championship Victory Race, Brands Hatch (1971)

Roger Williamson (GB/March), GP des Pays-Bas, Zandvoort (1973)

François Cevert (FRA/Tyrrell), essais du GP des USA, Watkins Glen (1973)

Peter Revson (USA/Shadow), essais privés du GP d'Afrique du Sud, Kyalami (1974)

Helmut Koinigg (AUT/Surtees), GP des USA, Watkins Glen (1974)

Mark Donohue (USA/Penske), essais du GP d'Autriche, Osterreichring (1975)

Tom Pryce (GB/Shadow), GP d'Afrique du Sud, Kyalami (1977)

Ronnie Peterson (SUE/Lotus), GP d'Italie, Monza (1978)

Patrick Depailler (FRA/Alfa Romeo), essais privés, Hockenheim (1980)

Gilles Villeneuve (CAN/Ferrari), essais du GP de Belgique (1982)

Riccardo Paletti (ITA/Osella), GP du Canada (1982)

Elio de Angelis (ITA/Brabham), essais privés, Circuit Paul Ricard (1986)

Roland Ratzenberger (AUT/Simtek), essais du GP de Saint-Marin, Imola (1994)

Ayrton Senna (BRE/Williams), GP de Saint-Marin, Imola (1994)

Jules Bianchi (FRA/Marussia), décédé en 2015 après neuf mois de coma à cause de son accident au GP du Japon, le 5 octobre 2014.

Les huit pilotes morts lors des 500 miles d'Indianapolis

Chet Miller (E-U/Kurtis Kraft), essais (1953)

Carl Scarborough (E-U/Kurtis Kraft), course (1953)

Manny Ayulo (E-U/Kuzma), essais officiels (1955)

Bill Vukovic (E-U/Kurtis Kraft), course (1955)

Keith Andrews (E-U/Kurtis Kraft), essais officiels (1957)

Pat O’Connor (E-U/Kurtis Kraft), course (1958)

Jerry Unser (E-U/Kurtis Kraft), essais (1959)

Bob Cortner (E-U/Cornis), essais (1959)