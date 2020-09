Vidéo : Israël Adesanya ridiculise et humilie Paulo Costa à l’UFC 253

Israël Adesanya n’a fait qu’une bouchée de Paulo Costa lors de l’UFC 253, dans la nuit de samedi à dimanche sur la «Fight Island» d’Abou Dhabi.

C’était l’un des chocs les plus attendus de cette rentrée de septembre. Et le Néo-zélandais, d’origine nigeriane, favori entre les deux combattants invaincus l’a finalement emporté encore plus facilement que prévu.

Israel Adesanya, qui remettait sa ceinture des poids moyens en jeu pour la quatrième fois, a mis au supplice le Brésilien qui n’a absolument rien pu faire face à la tonne de coups reçus. Paulo Costa s’est finalement incliné par TKO, arrêt de l’arbitre.

En plus de remporter sa 100e victoire en carrière, Adesanya a humilié un peu plus son adversaire en réalisant un geste obscène au moment où il a été déclaré vainqueur avant de réaliser un petit «mouv» breakdance pour célébrer tout ça.

That last move by Adesanya on Costa though #Ufc253 pic.twitter.com/o09PudUyI0 — Joseph Friks (@Jfriks_) September 27, 2020

«Il fallait que je vous rappelle que je suis le meilleur», a confié le «Sylebender» qui pourrait affronter Jared Cannonier prochainement. «S’il démolit(Rober) Whittaker, c’est le prochain que j’affronterai.» On a déjà hâte.